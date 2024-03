Famílias aproveitam o Domingo de Páscoa na Praça da República em Belém

O domingo (31) de Páscoa amanheceu ensolarado em Belém; clima propício para quem resolveu ir até a Praça da República, no bairro da Campina, fazer um piquenique e levar crianças para se divertirem. Além do simbolismo religioso da data, que é relembrar a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa também é um momento para estar em família e com amigos.

A promotora de vendas Simone Barros (45 anos) levou o filho Miguel (8 anos) para brincar na área verde com os amigos Lucas (8 anos) e Henrique (2 anos). “Costumamos fazer piqueniques nas praças de Belém e, como hoje é domingo de Páscoa, a gente resolveu vir tomar o café da manhã e trazer as crianças para terem uma manhã de lazer”, explica, que estava acompanhada das amigas, mães de Lucas e Henrique.

Além da Praça da República, Simone costuma visitar as praças Batista Campos, no bairro homônimo, e Brasil, no Umarizal, quando o tempo favorece as saídas, como hoje. A promotora de vendas resume o significado da Páscoa: “É a ressurreição de Cristo, o filho de Deus”.

Monique Soares (28 anos), mãe de Marvin e Gregory (3 meses), estava acompanhada do tio, Márcio Soares (26 anos) e da amiga das crianças, a pequena Ester (8 anos) (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

À sombra de uma das árvores, também fazendo um piquenique, estava Monique Soares (28 anos), mãe de dois bebês gêmeos: Marvin e Gregory, de 3 meses de idade. A primeira Páscoa das crianças na Praça da República foi uma sugestão do tio, o estudante Márcio Soares (26 anos). “A gente veio curtir esse domingo pra eles sentirem um pouco mais do ar livre”, disse Monique.

“Antigamente, a Páscoa não significava tanto. Hoje, significa muito mais paz e alegria pra gente, que agora tem o Marvin e o Gregory conosco. Muita alegria de poder estar com eles”, declarou a mãe dos bebês, que costumava celebrar a data em família, mas sempre em casa. “Agora, a gente vai procurar sair mais com eles pros parques, praças, bosque, pra eles verem mais gente e conhecer o mundo”, acrescentou.

O atendente Ryan Habib (21 anos) convidou a mãe, Alessandra Sarmento (44 anos), para fazer algo diferente no dia de hoje. “Quando eu era pequeno, sempre via muitas famílias aqui. Então, eu criei esse laço: Praça da República com família, crianças, diversão… felicidade. Como a gente poderia passar o dia de hoje? Não em casa ou no shopping, onde a gente costuma ficar; mas aqui, onde tem uma diversão e é um ambiente mais familiar”, explicou Ryan.

Álice Habib (3 anos), Bianca Neves (22 anos), Ryan Habib (21 anos) e Alessandra Sarmento (44 anos) eram mais uma família que aproveitou o domingo de Páscoa para passear na Praça da República (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Alessandra é técnica em enfermagem e diz que a rotina de plantões em seu ofício a impediram de aproveitar a Páscoa, em outras ocasiões, da forma como vivenciou neste domingo (31). “Com as demandas de trabalho, não tenho como ficar saindo e ter muita vida social. Mas hoje foi o dia que o meu filho disse: ‘Mãe, vamos dar uma volta na Praça da República? Hoje é Páscoa.’, aí tocou no meu coração”.

Além de Alessandra e o filho, a pequena Álice (3 anos), filha de Ryan, e a mãe da criança, a estudante Bianca Neves (22 anos) completavam o passeio em família. “A Páscoa significa o renascimento de Jesus”, afirmou Alessandra. “Para mim, é uma data como o Natal: tem que passar em família”, opinou Ryan.