Faculdade de Belém realiza Aulão Solidário de Redação e Matemática com foco no Enem

No próximo dia 14 de julho, sexta-feira, uma faculdade particular, localizada no bairro da Batista Campos, em Belém, realizará um "Aulão Solidário", a partir das 9h, para estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), programado para ocorrer em novembro.

Com foco nas disciplinas de Redação e Matemática, a ação objetiva oferecer um reforço gratuito para os vestibulandos, independente da faixa etária ou nível de escolaridade. As inscrições já estão abertas. INSCREVA-SE AQUI.

O aulão será realizado por professores especializados e experientes nas áreas de linguagens e exatas, que atuam em escolas da Região Metropolitana de Belém, de forma dinâmica e interativa. "A ideia é oportunizar um ambiente interativo, descontraído para que os participantes reforcem os assuntos que estarão presentes nas provas do Enem", explica Luana Rodrigues, gerente comercial da Faculdade

A disciplina de Redação será abordada de forma abrangente, contemplando desde técnicas de escrita até estratégias de argumentação e estruturação textual. Os participantes terão a chance de aprimorar sua capacidade de expressão escrita, a clareza de ideias e a argumentação persuasiva.

Já a Matemática será explorada de maneira a desmistificar os conceitos e facilitar a resolução de problemas. Os professores utilizarão abordagens práticas e contextualizadas para auxiliar os estudantes a compreender e aplicar os conceitos , visando aprimorar suas habilidades de raciocínio lógico.

As inscrições para o Aulão Solidário da Faci Wyden já estão abertas no site da ação.

Serviço

Aulão Solidário Preparatório para o Enem

Data: 14 de julho

Horário: a partir das 9h

Local: Faci Wyden, localizada na Avenida dos Tupinambás, número 461, bairro da Batista Campos.