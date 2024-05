Exposição de abelhas e animais empalhados atraem visitantes no aniversário do Parque do Utinga

No primeiro dia de programação em celebração aos 31 anos de fundação do Parque Estadual do Utinga, em Belém, os visitantes puderam contar uma extensa programação nesta sexta-feira (05) com a apresentação de pesquisas, exposição sobre as abelhas nativas do Brasil, além de uma exposição de fauna taxidermizada - animais empalhados - do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e atividades de teatro na floresta para crianças. Com ações para todos os públicos, o espaço registrou intensa movimentação pela manhã.

Realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), que administra o espaço, e a Organização Social (OS) Pará 2000, as ações seguem até o próximo domingo (05). Considerada uma das maiores Unidades de Conservação (UC) de Proteção Integral em regiões metropolitanas do Brasil, o Parque abriga uma grande quantidade de animais, como aves, peixes, insetos e répteis, além de espécies da flora amazônica, algumas, inclusive, encontradas apenas no local.

No sábado (04), a programação inclui, ainda, uma "passarinhada" para observação de aves, oficinas de fotografia para jovens, além de serviços de saúde disponibilizando triagem de enfermagem, vacinação e testes rápidos. Um dos pontos altos das atividades é uma caminhada que busca proporcionar aos participantes uma experiência de conexão com a natureza, que será realizada no domingo (05). Além disso, uma feira da biodiversidade, com produtos da sociobiodiversidade amazônica, também completa a programação.

Biodiversidade

Gerente do Parque do Utinga, Júlio Meyer, destaca a importância do local como patrimônio natural de biodiversidade no meio da cidade, além de ser um espaço de preservação. “O Parque tem várias importâncias, mas eu gostaria de destacar a relevância quanto à proteção dos mananciais. Já faz, inclusive, mais de 130 anos que foi definida essa importância para essa área aqui, uma área de proteção dos mananciais para o abastecimento de água da cidade”, explica.

“E mais recentemente, em 1993, com a criação do Parque do Utinga, foi reconhecida essa vocação também do Parque para o lazer, para a recreação e para o ecoturismo voltadas às pessoas da capital paraense. Inclusive, por meio do ecoturismo, dessa sensibilização ambiental que a gente faz com as pessoas vindo aqui que a gente consegue mostrar para o público a importância da proteção desses mananciais e, também, com a conservação da biodiversidade”, acrescenta Júlio.

Preservação

Quem aproveitou o tempo livre pela manhã para prestigiar a programação do Parque foi a turismóloga Giane Freitas. Entre as variadas programações, ela pode acompanhar as exposições e palestras voltadas à preservação durante a manhã de sexta: “O tratamento do meio ambiente é muito importante, é imprescindível para nós, que somos os seres humanos e os habitantes [da capital]. Vimos o quanto é importante a gente preservar isso e prestigiar”, relata.

Exposição

Já a exposição sobre as abelhas nativas do Brasil também atraiu a curiosidade do público que esteve em Utinga nesta manhã. O biólogo Lucas Bernardes, do Coletivo Abelhas Nativas, apresentou aos visitantes algumas espécies: “Trouxemos as abelhas nativas sem ferrão para uma exposição em um circuito com quatro espécies nativas. Foi só um pouquinho da grande diversidade que existe. E ainda oferecemos degustação de mel, onde as pessoas puderam provar o mel das abelhas da apicultura que todo mundo conhece”, pontua o biólogo.

Confira a programação completa:

04/05 (sábado)

5h30 às 9h - Passarinhada - Passeio para observação de aves pelas trilhas do Parque do Utinga.

7h às 12h - Serviços de Saúde - Disponibilização pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (SEAC) - triagem de enfermagem, vacinação, testes rápidos.

8h às 11h - Oficina de Fotografia - Oficinas de fotografia para jovens.

8h às 12h - Ciência no Utinga - Apresentação de pesquisas no Parque.

8h às 12h - Espaço Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) - Exposição de fauna taxidermizada do BPA.

8h às 13h - Feira da Biodiversidade - Feira de produtos da sociobiodiversidade amazônica.

05/05 (domingo)

7h às 11h - Caminhada de Aniversário do Parque do Utinga.

7h às 12h - Serviços de Saúde - Disponibilização pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (SEAC) - triagem de enfermagem, vacinação, testes rápidos.

8h às 12h - Ciência no Utinga - Apresentação de pesquisas no Parque.

8h às 12h - Espaço Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) - Exposição de fauna taxidermizada do BPA.

8h às 13h - Feira da Biodiversidade - Feira de produtos da sociobiodiversidade amazônica.