Expo Pet Pará oferece serviços neste domingo, em Belém

No próximo domingo, dia 15, será realizada, em Belém, a primeira edição da Expo Pet Pará, cujo tema é “Festival Pet e Family”. A programação será na praça da República, das 8 às 15 horas. Em média, 500 pessoas deverão participar da programação, informou Andréa Campos, idealizadora da Expo Pet Pará.

A Expo Pet objetiva movimentar o mercado e, também, conseguir alguns benefícios, como, por exemplo, vacinas antirrábicas. "Nós somos uma empresa filantrópica, no qual o nosso maior intuito foi fazer essa conexão no mercado e conseguir as vacinas. E, também, conseguir realizar o maior número possível de doação de animais”, disse. A ideia é fazer a Expo Pet Pará em cada município.

A próxima edição será em Ananindeua. E, na sequência, a mesma programação também vai ocorrer em Marituba e Castanhal. O evento é aberto ao público.

Confira as várias atrações da Expo Pet Pará

Palestra veterinária interativa com o público, e adestramento

Concurso de fantasia pet e família

Feira de adoção Pet em parceria com ONGs

Vacinação antirrábica (gratuita)

Parquinho infantil

Espaço recreativo Pet

Sorteios de brindes

Show com banda ao vivo (Lucyan Costa)

Dj (Marcio Lins)

Vendas e divulgação de produtos Pet

Brincadeira com mascotes animadores

Praça de alimentação