Exército Brasileiro alerta para anúncios falsos de alistamento militar 2026

O Exército Brasileiro alerta a população sobre a existência de sites falsos para o alistamento militar 2026. Em Belém, o Comando Militar do Norte (CMN), por meio da Oitava Região Militar (8ª RM), reforça que a página oficial para o alistamento é: https://alistamento.eb.mil.br/.

O alerta ocorre após denúncias de golpes envolvendo páginas fraudulentas, incluindo o caso de uma pessoa que efetuou pagamento em um site falso e só descobriu o golpe ao procurar uma Junta de Serviço Militar.

O coronel Róger Peixoto, chefe da Seção de Serviço Militar da 8ª RM, explica que, recentemente, uma senhora realizou o procedimento em um site falso, efetuou o pagamento de um valor e, ao procurar uma Junta Militar em busca do certificado de dispensa de incorporação, foi informada pelo secretário do local de que o site era falso. Após esse episódio, a página foi derrubada pela Diretoria do Serviço Militar (DSM).

Alistamento Militar 2026

O alistamento militar teve início no dia 1º de janeiro e seguirá até 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026; já para as mulheres, a participação é voluntária. As inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente na Junta de Serviço Militar (JSM), com atendimento em Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides.

No segundo semestre deste ano, os inscritos no alistamento vão seguir para as etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. Para os selecionados neste ano, o serviço militar terá início em 2027, com duração de um ano, podendo ser prorrogado, a cada 12 meses, por até oito anos, conforme a disponibilidade de vagas, o interesse dos jovens e a aprovação das Forças Armadas.

Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o serviço militar feminino oferecerá, neste ano, 1.467 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha. As vagas estão distribuídas em 145 municípios de 21 estados, além do Distrito Federal.

Serviço:

Além do alistamento online, é possível fazer presencialmente, nos endereços das Juntas de Serviço Militar na Região Metropolitana de Belém:

Belém (Curió-Utinga)

Rua do Utinga, 300 – Curió-Utinga

Belém (Aldeia Amazônica)

Avenida Pedro Miranda, s/n

Rua Ó de Almeida, com a Travessa 1º de Março, 342–438 – Campina

Belém (Parque Shopping)

Rodovia Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde

Ananindeua

Rodovia BR-316 – Águas Brancas

Marituba

Rua da Passarela, 244 – Bairro Decouville

Benevides

Rua Paul Begot, 200–348