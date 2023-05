Ex-árbitro, ‘Domingão', é preso em operação da Polícia Civil em Belém 

De acordo com a Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), da Polícia Civil, em Belém, quatro pessoas suspeitas do crime de falsidade ideológica foram presas, na capital paraense, na sexta-feira (19). Entre elas, Domingos de Jesus Silva Viana Filho, mais conhecido como ‘Domingão’.

Domingos teve ampla atuação profissional no campeonato paraense e apitou partidas de futebol em outros estados brasileiros. A PC informou que a prisão em flagrante ocorreu às 9h, da sexta-feira.

A polícia informa que duas mulheres, Maria Cristina Rocha de Abreu e Maria de Fátima Sales, se apresentaram no posto de identificação da Câmara Municipal de Belém na travessa do Chaco, no bairro do Marco, com certidões de nascimento de outras pessoas.

Ainda segundo as investigações, essas mulheres recebiam o valor de R$ 250, para se fazerem passar pelas pessoas, cujos nomes estavam nas certidões apresentadas por elas.

No Boletim de Ocorrência (BO) consta que o homem de nome Miguel do Carmo Araújo também foi preso acusado de ser o responsável por agenciar as duas mulheres no bairro do Guamá, sob o mando do ex-árbitro de futebol, Domingão.

A Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e outras fraudes (Deof) comunica que ainda investiga a finalidade da emissão de documentos, mas a princípio eles seriam utilizados para fraudes junto ao INSS, na modalidade de empréstimos consignados.

Com o indiciado Domingão foram encontradas fotos 3x4 e os contatos telefônicos das mulheres, também presas junto com ele. A polícia civil apreendeu todo o material incluindo as certidões de nascimento e o caso segue em investigação.