Evento coleta pilhas e baterias para destinação correta em Belém

Pilhas e baterias são coletadas a partir desta quinta-feira (30), durante a feira da agricultura familiar e da sustentabilidade, que segue até sexta (31), em Belém. O evento ocorre a partir das 07h, nos dois prédios da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), na avenida Magalhães Barata, e na sede, na travessa Lomas Valentinas, no Marco. Ao deixar o resíduo, a pessoa ganhará uma muda de planta e biofertilizante.

A feira é promovida mensalmente pela Coordenadoria de Educação Ambiental (CEAM) da Semas, com o objetivo de valorizar a produção rural familiar de alimentos sem o uso de pesticidas e incentivar práticas sustentáveis na comunidade local. Durante o evento, moradores têm a oportunidade de aprender sobre como separar seus resíduos adequadamente e quais tipos podem ser destinados à reciclagem e ao reaproveitamento.

Além da disponibilização dos locais de descartes para todo tipo de material ao longo desses dois dias na feira, a Semas já instalou quatro ecopontos fixos para o recolhimento de resíduos na Grande Belém: nas Usinas da Paz do Icuí e Cabanagem, no Porto Futuro e no Parque Estadual do Utinga. Os ecopontos, que contam com a parceria do Instituto Alachaster, recebem plástico, papel, metal e vidro.

“É de extrema importância a realização da coleta seletiva e o descarte correto dos resíduos. Isto proporciona a diminuição dos gastos com a limpeza urbana, a geração de emprego e renda pela comercialização dos recicláveis e contribui com a redução dos impactos ambientais. Além disso, também aumenta a vida útil dos aterros sanitários”, explica Raimunda Silva, técnica de Gestão Ambiental do setor de Sustentabilidade da Semas.

Serviço:

Feira da agricultura familiar coleta pilhas e baterias para destinação adequada

30/03, a partir das 07h: prédio da Semas "Casa Vicente de Paula", localizado na avenida Magalhães Barata, Nº 138 (em frente ao Colégio Gentil Bittencourt)

31/03, a partir das 07h: sede da Semas, localizada na Travessa Lomas Valentinas, entre João Paulo II e Perimetral