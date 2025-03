EUA quer intensificar restrições para entrada de cidadãos de 43 países

O governo de Donald Trump (Partido Republicano) está avaliandp a emissão de mais restrições de viagem para cidadãos de dezenas de países como parte de uma nova proibição federal.

Uma lista interna obtida pela New York Times cita 43 países no documento. O 1º grupo tem 10 países, e inclui Afeganistão, Irã, Síria, Cuba e Coreia do Norte, e seria definido para uma suspensão total de visto. Veja os países da lista vermelha, ou seja, que terão viagens proibidas: Afeganistão; Butão; Cuba; Irã; Líbia; Coreia do Norte; Somália; Sudão; Síria; Venezuela; Iêmen.

O 2º grupo, com países como Rússia, Eritreia, Haiti, Laos, Mianmar e Sudão do Sul, deve enfrentar suspensões parciais que afetariam os vistos de turistas e estudantes. Os países estão em lista laranja (vistos fortemente restritos): Bielorrússia; Eritreia; Haiti; Laos; Mianmar; Paquistão; Rússia; Serra Leoa; Sudão do Sul; Turcomenistão.

Já no 3º, estão países como Bielorrússia, Paquistão e Turcomenistão. Eles seriam considerados para uma suspensão parcial da emissão de vistos para os EUA se seus governos “não fizerem esforços para resolver as deficiências dentro de 60 dias”, diz o documento. Essa lista completa é amarela (60 dias para atender às exigências): Angola; Antígua e Barbuda; Benim; Burkina Faso; Camboja; Camarões; Cabo Verde; Chade; República do Congo.

Também estão no 3º grupo, os países República Democrática do Congo; Dominica; Guiné Equatorial; Gâmbia; Libéria; Malawi; Mali; Mauritânia; São Cristóvão e Névis; Santa Lúcia; São Tomé e Príncipe; Vanuatu; Zimbábue.

Uma autoridade dos EUA afirmou que pode haver mudanças na lista e que ela ainda precisa ser aprovada pelo governo, incluindo o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.