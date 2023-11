Estudantes aprendem sobre uso de drone com militares da Base Aérea de Belém

Militares da Base Aérea de Belém promoveram uma manhã especial, nesta sexta-feira (10), para crianças e adolescentes do colégio Modelo, localizado no bairro do Parque Verde, na capital paraense. Durante a primeira edição do Campeonato de Drone, promovida pela escola, onde estudantes seis turmas dos ensinos fundamental e médio puderam criar e apresentar protótipos das aeronaves não tripuladas comandadas à distância, a partir de materiais recicláveis, oficiais da Aeronáutica exibiram drones militares e comentaram sobre a utilização desse recurso durante conflitos pelo mundo.

O projeto “Tecnologia de drones a serviço do cidadão”, organizado pela professora de matemática Keila Cattete, foi agregado à chamada “cultura digital”, que é a quinta competência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e teve engajamento com demais disciplinas, tais como a química e a física. Segundo a educadora, a atividade escolar visa dar protagonismo aos estudantes, fazendo com que discentes possam ter contato em relação à área de drones, e, quem sabe, seguir nessa profissão futuramente.

Estudantes seis turmas dos ensinos fundamental e médio puderam criar e apresentar protótipos das aeronaves não tripuladas comandadas à distância, a partir de materiais recicláveis (Thiago Gomes/O Liberal)

“Ao todo, participaram 120 alunos, que utilizaram papelão, garrafa pet e lixos eletrônicos para a confecção dos protótipos. A parte eletrônica é muito cara, então agreguei o lixo eletrônico, eles [estudantes] utilizaram algumas peças, como luz LED, mouse, cooler e fio de cobre. Isso é uma forma de estimular as práticas de reaproveitamento e sustentabilidade para os nossos alunos”, comentou a professora Keila Cattete. A aluna da 6ª série Rayele Malcher, 11 anos, disse que reutilizou objetos que tinha em casa, como caixa de papel e tampas de garrafa, além de muita criatividade para elaborar o seu protótipo.

Representantes da Força Aérea Brasileira, por meio da base social da Aeronáutica, agregaram ao projeto com explicações sobre a utilização militar do drone e a segurança na utilização do aparelho. “Explicamos a utilização militar do drone, em guerras, trouxemos um pouco do contexto das guerras da Ucrânia, Rússia, Hamas e Israel, em geral bem imparcial. A outra vertente foi implementar a mentalidade de segurança no uso do drone e destacar que qualquer pessoa pode pilotá-lo de forma segura desde que não sobrevoe aeroportos, instituições militares, policiais e locais com grande densidade populacional”, afirmou o capitão de infantaria Craveiro, oficial de segurança orgânica da Base Aérea.

Ao final da competição, os estudantes foram avaliados pelos professores e membros da Base Aérea. Os vencedores receberam medalhas entregues pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). “A nossa participação aqui é uma forma de estímulo e valorização de todas as iniciativas que visam a utilização das tecnologias para fins educacionais. E hoje nós vivemos um momento em que a utilização dos drones está tão em evidência quanto a robótica por seu caráter inclusive, apoio e incentivo à colaboração, e integração dos estudantes”, explicou o servidor da instituição Demethrius Lucena.