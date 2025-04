Estofadora Maria da Conceição denuncia lixo e água parada na Avenida Centenário, no Bengui

Há praticamente 10 anos, uma grande vala formou-se na Avenida Centenário, esquina com a rua São Bento, no bairro do Bengui, em Belém. No local, a água da chuva fica acumulada e a população de outros bairros também descarta lixo e entulho de forma irregular, de acordo com os moradores. A moradora Maria da Conceição reclama da problema crônico e do abandono por parte do poder público.

Poças de água e descarte irregular de entulho provocam transtornos, riscos à saúde e denúncias de abandono por parte do poder público (Foto: Raoni Joseph | Especial em O Liberal)

A estofadora Maria da Conceição, de 64 anos, mora na área e é uma das vozes que cobram uma solução. “Muitos anos que esse problema do joga lixo tá aqui. Fica a poça de água, já arrebentou até cano já, essas coisas todas aí”, relata. Segundo ela, o problema vai além dos limites do bairro. “São moradores de longe que jogam, não é nem a gente daqui. Aqui, o carro do lixo leva nosso lixo. Mas o pessoal que passa de vez em quando vai levando, tem gente que até de carro joga para lá.”

A água parada e o excesso de lixo transformam o local em um foco constante de sujeira. “Poças sempre teve aí. Já arrebentaram até o cano que estava lá. Ficou vazando água um tempão. É uma imundície total.”

Além do desconforto visual e do mau cheiro, os moradores convivem com os riscos à saúde. “Além dessa água empoçada, tem o risco de doenças de roedores, até da própria dengue mesmo”, alerta Dona Maria. Ela reforça que a situação nunca foi tratada com seriedade pelos órgãos responsáveis. “Nunca vieram ajeitar nada, resolver nada desse problema aqui. E ficou aí por isso mesmo.”

A sensação de abandono se repete entre os vizinhos. “Nunca olharam pra gente, nunca fizeram nada. O pessoal sempre reclama, mas nada é feito. Não tem jeito, é um problema crônico.” Nos dias de chuva, o problema se intensifica. “Com a chuva fica horrível. Cheio de coisa, imundície.” A moradora apela para que a situação não continue sendo ignorada. “A gente pede que o poder público olhe para a comunidade. Faça alguma coisa. Arrume isso aqui, porque só tem imundície. O pessoal joga muito lixo mesmo. Tem terreno aí que o pessoal não liga também. Tudo abandonado.”

A equipe de reportagem do jornal O Liberal entrou em contato com os órgãos responsáveis e solicitou uma nota sobre a situação relatada na Avenida Centenário, no bairro do Benguí. Até o momento da publicação desta matéria, não obtivemos retorno. Seguimos aguardando posicionamento.