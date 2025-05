Estação das Docas celebra 25 anos com programação gratuita; confira

Atrações musicais de vários estilos, como carimbó, samba, reggae, brega e pop rock, atividades infantis e o tradicional parabéns, além de uma ação de plantio do Projeto Estação Verde, fazem parte da programação do aniversário de 25 anos da Estação das Docas. O complexo turístico e cultural será cenário das atividades entre os dias 16 e 18 de maio, com um palco montado na orla, entre os armazéns 1 e 2.

O evento é promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e realizado pela Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão do equipamento turístico.

Sexta-feira (16)

As celebrações começam na sexta-feira, a partir das 17h30, com uma edição especial do projeto Pôr do Som, que convida o grupo Som de Pau Oco para um show com o melhor dos ritmos regionais, embalando o fim de tarde na orla da Estação.

A noite segue com o cantor e compositor Artur Espíndola, que sobe ao palco às 20h trazendo no repertório uma mistura de samba, carimbó e MPB. “Será uma grande honra fazer parte das comemorações de aniversário desse local que é, também, tão representativo para nós, artistas da região, como uma importante vitrine do nosso trabalho”, declara o músico.

Sábado (17)

A programação de sábado começa às 17h com atividades de animação infantil, garantindo a diversão dos pequenos. Às 17h30, ocorrerá uma ação de plantio do Projeto Estação Verde, que integra a agenda comemorativa com o objetivo de promover a conscientização ambiental. Às 18h, o público se reúne para cantar o “Parabéns” oficial pelos 25 anos da Estação, celebrando a trajetória e importância do espaço para a cidade e o Estado.

Na sequência, às 18h30, a irreverente banda Vingadores do Brega agita o público com sucessos do gênero e muito bom humor. “A nossa expectativa é das melhores possíveis para tocar no aniversário desse espaço que é um dos maiores cartões-postais da nossa cidade. Vamos levar um show com a cara do Pará: animado, popular e cheio de brega paraense”, afirma Batman do Pará, vocalista da banda.

Domingo (18)

No domingo (18), às 17h30, o pôr do sol terá como trilha sonora o repertório da Banda Reggaetown. “Vamos fazer um som bem variado, com versões de MPB em reggae, músicas autorais e aquelas ‘pedras’ clássicas que fizeram e ainda fazem muito sucesso”, conta Bruno Rodriguez, vocalista do Reggaetown.

Encerrando o fim de semana comemorativo, às 19h30, o cantor Markinho Duran apresenta um show com o melhor do pop rock paraense, além de sucessos nacionais, internacionais e composições próprias.

“E quem não viveu algum momento especial na Estação? Eu já vivi vários. Convido a todos para participar com a gente desse momento de celebração da história desse lugar tão maravilhoso, que faz parte da história de todos nós também”, convida Markinhos.

25 anos

Referência nacional em requalificação urbana, a Estação transformou antigos armazéns portuários em um espaço vibrante de lazer, gastronomia e cultura às margens da Baía do Guajará. Desde sua inauguração, em 13 de maio do ano 2000, o complexo se consolidou como símbolo de revitalização sustentável e economia criativa na Amazônia.

“A Estação das Docas é um dos principais complexos turísticos do Estado e tem papel fundamental na valorização de Belém como destino cultural, histórico e sustentável. Ao completar 25 anos, ela reforça sua importância como vitrine da nossa identidade e da criatividade paraense, em um momento em que a cidade se prepara para receber um evento de projeção internacional como a COP30”, destaca Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000.

A programação de aniversário conta com o apoio do Espaço de recreação infantil ‘Estação Curumim’, que integra o mix de serviços da Estação das Docas.

Confira a programação completa dos 25 anos da Estação das Docas

Sexta-feira (16/05)

• 17h30 às 19h30 – Pôr do Som Especial com o grupo Som de Pau Oco

• 20h às 22h – Show com Artur Espíndola

Sábado (17/05)

• 17h – Animação Infantil

• 17h30 - Plantio Projeto Estação verde

• 18h – Parabéns pelos 25 anos da Estação

• 18h30 às 20h15 – Show com Vingadores do Brega

Domingo (18/05)

• 17h30 às 19h – Show com a Banda Reggaetown

• 19h30 às 21h30 – Show com Markinho Duran

Serviço

25 anos Estação das Docas – Programação Gratuita

Data: de 16 a 18 de maio

Local: Palco montado entre os armazéns 1 e 2