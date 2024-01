Belém 408 anos: Espaços de lazer e convivência contribuem para embelezar e humanizar a cidade

Algumas iniciativas urbanas contribuem para embelezar e humanizar a cidade. Uma dessas ações são os espaços de lazer e convivência conhecidos como parklets. Os parklets são uma extensão da calçada e preveem a ocupação de um espaço de até duas vagas de estacionamento (cerca de 10 metros), em via com o limite de velocidade de até 50 quilômetros por hora. Eles são feitos de material não permanente - ou seja, de modo que podem ser removidos do local.

Na capital, há parklets em pelo menos três pontos, todos no bairro de Nazaré: na travessa Benjamin Constant, na avenida Braz de Aguiar e na travessa Rui Barbosa. O empresário Thiago Salheb, 38 anos, disse que gosta muito dessa iniciativa. “É um espaço que traz interação social, além de benefício para o comércio e também deixa a cidade mais bonita, com a urbanização e arborização do local”, afirmou. Thiago comentou que se trata de um espaço para utilização pública. “Qualquer pessoa pode utilizar, porém é feito pelo empreendimento privado. Uma parceria com a prefeitura”, disse ele.

Apesar disso, o empresário ressalvou que há muitas pessoas que desconhecem ser esse um espaço público. E que, portanto, não há necessidade de frequentar o estabelecimento em frente do qual está implantado o parklet. “Pouca gente sabe disso. E, por isso, acaba sendo frequentado pelos clientes do estabelecimento. Mas é um local que pode ser utilizado por qualquer pessoa e em qualquer horário”, afirmou ele, que deu entrevista no espaço que fica na travessa Rui Barbosa.

Músico Renato Pinheiro, 41 anos: "É bonito visualmente” (Marx Vasconcelos/Especial para O Liberal)

"É uma iniciativa bacana e bonito visualmente", diz músico

O músico Renato Pinheiro, 41 anos, classificou essa iniciativa como “bacana”. Segundo ele, é “bonito visualmente”. Mas ele disse que faltam mais informações sobre o uso do parklet, para que fique claro que se trata de um espaço público. “Será que eu posso usar se não for cliente? Essa é uma dúvida”, ponderou. Renato disse que o parklet é algo planejado e que respeita o espaço de cada um. “É bonito esse espaço de convivência. E acontece em outros lugares (outras cidades)”, afirmou Renato, destacando ser importante que haja a correta manutenção do espaço, para evitar que seja depredado. O músico falou com a reportagem no espaço situado na avenida Braz de Aguiar.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que a referida estrutura está autorizada por se enquadrar na proposta de construção de espaços públicos de convivência em áreas destinadas a estacionamento em vias, conforme decreto municipal número 91.018/2018. O projeto chamado Parklet prevê a ocupação de um espaço de até duas vagas de estacionamento (cerca de 10 metros) em via com o limite de velocidade de até 50 quilômetros por hora.

Esses espaços de convivência podem ser dotados de cadeiras, mesas e outros equipamentos, onde as pessoas possam sentar, conversar e ter momentos de lazer como em uma praça. Os espaços são públicos e qualquer pessoa pode solicitar. Essa solicitação passa por uma análise e aprovação das Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Mas a Seurb não sabe quantos desses espaços existem na capital. “Não temos a informação de quantos possui na cidade”, afirmou.