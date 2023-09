Enem Pará 2023: confira como participar da seleção do cursinho preparatório

Nesta quarta-feira (20), foram abertas as inscrições para a revisão final promovida pelo cursinho preparatório Enem Pará 2023. Os estudantes interessados podem se inscrever, de forma gratuita, para participar das aulas presenciais. Serão oferecidas 1.600 vagas, sendo direcionado para o público de baixa renda. A seleção será realizada de acordo com os critérios socioeconômicos, baseados nos dados do sistema da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A lista dos selecionados para o Enem Pará 2023 será divulgada na segunda-feira (25), no site oficial da Seduc, incluindo as orientações para o processo de matrícula. A data para o início das aulas está marcada para a próxima quarta-feira (27), na Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no bairro do Marco, em Belém. O programa é uma iniciativa da Seduc, voltado aos alunos do terceiro ano do ensino médio, que estão em preparação para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições podem ser feitas por meio do site da Seduc.

Os estudantes irão receber reforços de todas as disciplinas que são demandas para as provas do Enem, marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. As aulas serão ministradas pelos professores da rede estadual. No total, cerca de 400 estudantes do cursinho preparatório foram aprovados nos vestibulares do Pará, no ano passado.

Enem Pará 2.0

Além do cursinho presencial, também há a nova iniciativa chamada de Enem Pará 2.0, que oferece aulas gratuitas pela plataforma virtual aos estudantes da rede estadual. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

Cerca de 20 mil estudantes do estado paraense já se inscreveram na plataforma virtual. O programa é voltado para os alunos que não conseguem arcar com os cursos preparatórios ou não podem estar em aulas presenciais. Para as Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará, o curso oferece complementação de carga horária.

