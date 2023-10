Enem 2023: saiba o que pode e o que não pode para o dia da prova

Restando pouco menos de duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é comum que os alunos tenham dúvidas sobre o que pode e o que não pode levar para o local de prova, além do que não deve ser feito na sala. Na 32ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, a professora de redação Treicy Castro, de Belém, dá dicas acerca do que é permitido e do que é proibido, para evitar contratempos no momento da realização do exame. E, ainda, detalha como se planejar para evitar se atrasar no dia da prova.

Já que o Enem não admite tempo de tolerância após o horário do fechamento dos portões, a professora recomenda que os alunos cheguem ao local de prova com antecedência. Todo esse planejamento também pode ser feito nos dias anteriores à prova, como lembra a professora: “Sempre recomendo aos meus alunos a visita prévia do local de prova, principalmente se não conhecem a escola. Nos dias de prova, o ideal é que os estudantes estejam às 12h na escola, para conseguirem ficar tranquilos e evitem qualquer tipo de desgaste emocional”, afirma Treicy.

A professora considera, também, que é importante que os alunos se atentem ao clima na manhã da prova para se prevenir de qualquer imprevisto, como as chuvas. Além disso, checar o trânsito horas antes do exame também pode ajudar os vestibulandos a não terem surpresas no trajeto até o local da prova e enfrentar possíveis engarrafamentos. “Faz-se necessário uma organização maior do aluno, principalmente aqueles que farão prova em um local distante da sua casa e precisarão pegar ônibus. É interessante verificar o tempo para chegar até o local e evitar ao máximo possíveis contratempos”, diz.

O que levar e o que não levar para o dia da prova

Quanto aos itens indispensáveis para realizar, três são essenciais, como lembra a professora: caneta esferográfica de tinta preta - fabricada em material transparente - e documento de identificação válido, físico ou digital. “Também é aconselhável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição. Capturas de telas não serão aceitas. O Cartão é disponibilizado algumas semanas antes da prova. Ele contém informações como número de inscrição, data, hora e local das provas, atendimento especializado (se solicitado), opção pelo Enem impresso ou Enem Digital e opção de língua estrangeira”, frisa Treicy.

Pelo fato de que a prova é extensa, Treicy destaca a importância de que os candidatos levem um lanche. No caso da água, a garrafinha deve estar sem rótulo. De acordo com o edital, se for necessário, os estudantes devem permitir que o lanche seja vistoriado pelo chefe de sala durante a realização da prova.

Já entre os objetos proibidos, a professora alerta que os alunos não podem portar eletrônicos e peças de vestuário específicas, além de outros objetos proibidos pelo edital do exame. “Todos os aparelhos eletrônicos são proibidos durante a realização da prova, os alunos recebem um envelope para guardá-los. Também não é permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, anotações, relógio de qualquer tipo, fones de ouvido e quaisquer dispositivos eletrônicos”, aconselha.

Também de acordo com o edital, o participante que portar qualquer item proibido fora do envelope porta-objetos - que deve ficar embaixo da cadeira dos candidatos e ser aberto somente ao sair do local da prova- fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas, corre o risco de ser eliminado. “No caso de objetos eletrônicos, mesmo desligados e dentro do envelope porta-objetos lacrado, se houver qualquer som ou vibração durante o período de realização da prova, o candidato será eliminado. Então, faz-se necessário muita atenção dos alunos”, pontua a professora.

Entre os principais apontamentos de Treucy, ela reforça a importância de se atentar para o que evitar a fim de não ser desclassificado do exame (Carmem Helena / O Liberal)

Eliminação

Seja por descuido ou até mesmo desconhecimento, diversos casos podem levar à eliminação dos candidatos da prova. “Muitas atitudes podem levar à desclassificação do aluno, algumas são mais conhecidas que outras. Pode ser eliminado o aluno que mentir as informações e a necessidade de acessibilidade durante a inscrição, com risco também de responder por crime contra fé pública. Outros fatores eliminatórios são: perturbar a ordem nos locais de prova, não apresentar documentos válidos de identificação, tentar conversar ou se comunicar de qualquer forma com qualquer pessoa além dos fiscais de sala

Entre os demais comportamentos que podem tirar o aluno da prova, a professora lembra que “tentar utilizar formas de fraudar ou de conseguir respostas durante o exame (colar), registrar ou divulgar qualquer mídia de realização da prova durante o período no local de provas, levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas, cigarro, produtos derivados do tabaco ou drogas ilícitas no local de provas” põe em risco a permanência dos estudantes no local de prova.

“Também podem sofrer a desclassificação aqueles que se recusarem sem justificativa plausível a terem artigos religiosos vistoriados, ser submetido a passar pela revista junto com seus objetos pessoais e seu lanche, ou aqueles que se ausentarem da sala a partir das 13h sem estar acompanhado por um fiscal ou se ausentar antes das duas primeiras horas do início das provas, período de obrigatoriedade que o estudante permaneça na sala”, completa.

“Isso também ocorre com o aluno que arranque qualquer folha do caderno ou viole qualquer vedação do envelope porta-objeto na sala de provas, ou se recuse a guardar no envelope os objetos proibidos pelo Inep. Portar armas, descumprir ordens da equipe de aplicação e não entregar ao chefe da sala a folha de redação ou folha de respostas após término do exame colocam o aluno em igual risco”, finaliza.

Serviço

Cronograma do Enem 2023

5 de novembro (1º dia de prova)

- 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

- 45 questões de ciências humanas; e redação.

12 de novembro (2º dia de prova)

- 45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.

Horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

