Enem 2023: conhecimento aplicado às situações cotidianas é a dica para a prova de Biologia

De fisiologia humana a questões ambientais, a prova de Biologia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que está inserida na área de Ciências da natureza e suas tecnologias, exige dos alunos conhecimento voltado às situações cotidianas e a capacidade de os relacionar com os conteúdos abordados ao longo do ensino médio. Para enfrentar as 15 questões de biológicas, professores orientam técnicas e dicas de estudo para uma performance satisfatória no exame. O debarte acerca do ensino tem ainda mais relevância sexta-feira (28), data em que se celebra o Dia da Educação.

Identificar e dar prioridade aos assuntos que necessitam de maior tempo de leitura por parte do aluno é um dos passos essenciais durante a preparação para o Enem, como indica o professor do professor de biologia Alberto Jr., do Sistema de Ensino Rosana Bastos. Outro ponto que também deve ser levado em consideração pelos candidatos é que a disciplina tem um conteúdo extenso e, por isso, uma das técnicas de estudo é priorizar os conteúdos que têm maior recorrência na prova.

“Os assuntos mais recorrentes na prova de Biologia do Enem são: ecologia, onde se deve entender as dinâmicas das cadeias alimentares, analisar o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, identificar os principais impactos ambientais com suas respectivas origens, consequências e as ações resolutivas ou mitigatórias, como também classificar as principais relações ecológicas; bioquímica celular, que é necessário ter conhecimento da natureza química dos alimentos, relacionando-os ao metabolismo dos seres vivos”, elencou Alberto.

Biotecnologia também não deve estar fora do cronograma dos alunos, lembra o professor. Nessa área do conhecimento é essencial que os estudantes possam “elencar os principais recursos biotecnológicos, como por exemplo: transgenia, clonagem, melhoramento genético, terapia gênica entre outros”. “Além disso, fisiologia animal e vegetal, doenças tropicais e evolução também são tópicos estratégicos e com certa recorrência no exame”, analisou o professor.

Para o também professor de biologia Enrique Campelo, do Colégio Marista, esses conceitos básicos dos objetos do conhecimento são muito importantes para que os estudantes obtenham êxito na resolução dos itens. São alguns deles, também: “parasitologia e infectologia (viroses, bacterioses, protozooses e verminoses), ecologia (conceitos iniciais e biomas brasileiros), problemas ambientais, genética (conceitos iniciais, heranças sexuais e sanguíneas”, listou Enrique.

Professor Alberto Jr., de Biologia: "É estratégico que dentro de um conteúdo programático extremamente extenso, como é o caso de Biologia, o aluno fique atento aos tópicos mais cobrados nos últimos exames do Enem" (Carmem Helena / O Liberal)

Cotidiano

Conforme explica o professor Alberto, o Enem também pode cobrar fenômenos do cotidiano e casos recentes, relacionando com os conceitos biológicos. Ele diz que essa abordagem já é comum na prova. ”Antes mesmo da pandemia e da ocorrência de desastres ambientais recentes, questões de imunologia, virologia, bacteriologia e de impactos ambientais já eram recorrentes”, analisou.

“É estratégico que o aluno fique atento às diferenças observadas entre epidemias, endemias, surtos e pandemias, bem como as particularidades das principais viroses humanas, inclusive, ao da COVID-19 e atentar também para os impactos ambientais mais relevantes”, complementou o professor.

Enrique reforça que é extrema importância que, ao se preparar, os candidatos estejam a par dos assuntos da atualidade. Esses tópicos podem, inclusive, estar relacionados com outras áreas do conhecimento, trazendo, assim, questões interdisciplinares. “Geralmente, na construção dos itens, os elaboradores utilizam textos bases — retirados de revistas e/ou artigos — para o direcionamento dos estudantes no momento da resolução dos itens”, explicou o professor, enfatizando que é a partir dos textos que se pode identificar a problemática abordada.

“É importante destacar que até mesmo determinados temas das redações perpassa pelo conhecimento de questões ambientais, biotecnológicas e de melhorias na qualidade de vida humana, sendo a disciplina ‘biologia’ de crucial importância para o bom desenvolvimento desses temas”, complementou o professor Alberto.

Conteúdos mais recorrentes

Ecologia

Bioquímica Celular

Biotecnologia

Fisiologia Animal e Vegetal

Doenças Tropicais

Evolução

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)