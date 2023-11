Enem 2023: alunos chegam cedo para o primeiro dia de prova, em Belém

Neste domingo (05), será realizado o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e alguns candidatos resolveram chegar mais cedo nos locais de prova. Em Belém, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e no Colégio Cesep, as filas já estavam formadas por volta das 10h.

A candidata Juliana Mendes Góes, 17, que pretende cursar Odontologia, acordou às 7h, tomou um café reforçado e, ansiosa por estar realizando o Enem pela primeira vez, chegou cedo no Colégio Cesep. “É minha primeira vez fazendo o Enem, estou muito nervosa. Nem dormi essa noite direito”, diz.

A estudante Jhully Viana Lobato, que pretende cursar Artes Visuais, acordou cedo e preferiu chegar 2 horas antes da abertura dos portões do IFPA. “Acordei umas 6h da manhã e tomei um café bem reforçado. Peguei o primeiro ônibus que vi para chegar bem cedo. Não quis chegar atrasada”, conta.

Estudantes chegam cedo no IFPA Belém para o 1º dia de provas (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Apesar da estudante já ter participado de outra edição do Enem, se sente nervosa. “[Já fiz] a prova antes, em 2021, então já sei como é que funcionam as coisas. Estou nervosa, qualquer um fica. É impossível não estar [nervosa], mas eu dou a dica: você vir mais cedo. Fica mais relaxado, toma um banho, beba uma água”, expressa a estudante.

“Se você estudou bastante, se já está certo do que você vai fazer, então, não precisa ficar nervoso. Tenha certeza que você vai conseguir passar”, finaliza.

Sobre a prova

O Enem é caracterizado por ser uma prova longa, que exige do candidato uma atenção e dedicação maiores. A prova é composta por 180 questões objetivas, sendo 90 em cada dia. São 45 itens para cada área de conhecimento.

Cada questão tem uma pergunta com cinco alternativas, sendo apenas uma verdadeira. Aplicado em dois domingos consecutivos, o Enem é aplicado somente de forma impressa, embora a versão digital da prova tenha sido testada por três anos.

️Datas das provas

5 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação.



12 de novembro

45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos.