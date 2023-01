‘Encontro dos Aranhas’ reúne fãs do universo do Homem-Aranha em prol de causa social

Com o intuito de arrecadar livros, gibis e materiais escolares para o projeto social "Geloteca", que várias versões do Homem-Aranha e personagens do Aranhaverso se reuniram na manhã deste domingo (08), na praça da República, no "Encontro dos Aranhas". Os personagens reúnem pelo terceiro ano consecutivo fãs do 'aracnídeo' em atividade gratuita.

Paulo Gadelha, 51 anos, mais conhecido como "Tio Fera", é animador de festas e um dos fundadores dos "Aranhas em Belém". Ele conta que a iniciativa começou em 2003, despretensiosamente, em um concurso em Macapá. "Era um campeonato de melhor show e eu levei o show do homem aranha. Após isso, começamos a fazer as animações e os encontros", disse.

Fera conta que o encontro de personagens do universo do Homem-Aranha é o maior do Norte e Nordeste e reúne 40 pessoas que fazem cosplay. Para participar, basta vestir o traje. "Encontro de fãs de Homem Aranha e do Aranhaverso. Se você tem uma roupa, é só vestir e participar. Aqui temos trajes de Homem-Aranha, Gwen Stacy, Mulher-Aranha clássica, Armadura de ferro e o Venom, entre outros personagens do Aranhaverso", declarou.

No primeiro encontro, em 2022, tínhamos 45 pessoas vestidas de personagens no Shopping Metrópole. Só eu tenho seus trajes de Homem-Aranha, também porque eu sou animador. A minha favorita é o trajeto do homem aranha PS4, do jogo [estava trajando durante a entrevista]. Eu acho fantástico fazer parte de tudo isso, pois a gente realiza o sonho das crianças que só vêem nos filmes, quadrinhos. E aqui tem o maior encontro do norte e nordeste do Brasil", completou.

Marco Santos, 47 anos, é agente de portaria e animador. Ele também é um dos fundadores do Encontro dos Aranhas de Belém. Para ele, cada edição se torna ainda mais especial pois estão arrecadando alimentos, brinquedos e livros para levar à Geloteca. "Ela não sabe [a professora], mas nós vamos levar para a Geloteca, instituição do Icuí, essas doações. Toda vez fazemos isso e arrecadamos. Livros e brinquedos. A gente diz que vai visitar e levamos livros, alimentação. Ela dá aula para crianças carentes. O espaço tem esse nome, porque os livros ficam dentro da geladeira usada", arguiu.

Família Aranha reunida no evento na Praça da República. (Sidney Oliveira / O Liberal)

A família Cohen ou família do Professor Aranha, como Marcos Aguiar é conhecido, já participa e faz cosplay há cinco anos. Ele e a esposa Daniele Fernandes, levam os filhos Simon Cohen, 9 anos, Salomão Cohen, 12 anos e Sara Cohen, 16 anos, para os eventos em grupo. "Comecei há 5 anos, na festinha de carnaval da escola que eu dou aula. Comecei a levar o Homem-Aranha para dentro da sala de aula, e comecei a evoluir dentro do universo cosplay. Meus filhos participam ao mesmo tempo que eu. A família toda faz cosplay e a esposa acompanha", argumentou Marcos.

O professor dá aula na rede estadual de ensino fundamental, e dentro da sua metodologia de trabalho, premia o desempenho dos alunos com trajes do Homem-Aranha. "Eu levo este universo para sala de aula. Tanto que no final do ano eu presenteei os alunos que tiveram os melhores desempenho na sala de aula, com fantasias do Homem-Aranha. Já com os meus filhos, eu nunca incentivei os meus filhos a seguirem esse caminho, mas foram me vendo e se interessaram e hoje fazem cosplay", finalizou.