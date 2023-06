Emissão de Passe Fácil no Mercado de São Brás é suspensa a partir desta sexta-feira (30)

O atendimento de emissão dos cartões Passe Fácil, até então realizado no Mercado de São Brás, em Belém, será suspenso a partir das 16h desta sexta-feira (30). A suspensão será devido ao início de obras no local, como divulgado pela Prefeitura de Belém nesta sexta. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que planeja transferir o ponto de atendimento dos serviços para um novo local, que será divulgado em breve junto com os horários de atendimento.

A partir da mudança, os usuários deverão se deslocar para o novo local a fim de realizar a emissão e entrega dos cartões de 1ª via de meia-passagem e passe Sênior, assim como os cartões de 2ª via de meia-passagem, passe Sênior e passe Especial. Os serviços de cadastramento para emissão de 1ª via de meia-passagem e do atendimento para as escolas credenciadas também serão transferidos para um novo local.

Para continuar garantindo o acesso ao atendimento para emissão de 1ª via de passe sênior, a Semob disponibiliza o serviço de segunda a sexta-feira tanto na Estação Cidadania, no Shopping Pátio Belém (de 10h às 15h), quanto no posto BelFácil, no Parque Shopping (de 9h às 15h).

No posto BelFácil também é possível ter acesso ao serviço de emissão da 2ª via de meia-passagem, passe Sênior, passe Especial e credencial de estacionamento para as vagas especiais, também de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 15h.