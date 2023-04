Em novo áudio, perito Ricardo Molina ofende ex-esposa e população de Goiás

O perito forense Ricardo Molina, que atuou em casos de ampla repercussão nacional, como o Massacre de Eldorado do Carajás e o assassinato de PC Farias, aparece ofendendo a ex-mulher, Jannine Jasem, em áudios e vídeos que ela divulgou nas redes sociais nesta sexta-feira (21).

Molina, 71 anos, está sendo acusado de violência doméstica contra Jasem, que tem 28 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Em uma série de vídeos gravados por Janinne, Molina aparece com as mãos e os braços sujos com o próprio sangue e urinando em uma Bíblia que está aberta no chão. Agora um áudio foi descoberto, no qual ele ofende a ex-esposa e toda a população de Goiás.

As imagens ainda mostram momentos em que Jannine tenta recuperar pertences pessoais que estavam dentro da residência que o casal dividia, em Campinas (SP), além de mostrar o perito quebrando vidros de uma porta com socos e chutes.

“Você está pensando que vai me roubar, sua ladra goiana? Você está pensando que eu sou otário? Você planejou isso tudo, você só quis usufruir. Isso é típico daquela tua terra, que é a maior exportadora de p*ta do planeta”, diz Molina em um dos áudios.

Ele também afirma que ela "não passa de uma caipira da Anápolis", o que a impediria de se tornar "chique ou culta". "Você vai entregar as minhas falas para uma juíza qualquer, que seja feminista. Vai dizer que eu estou te assediando?", segue.

Molina também foi filmado gritando frases como "morre, vagabunda" e arremessando bolsas, sapatos e outros objetos de Janinne pela janela da casa. As ameaças e agressões, segundo a vítima, começaram ainda em 2021 e foram se agravando com o passar dos anos.

O casal decidiu se separar em outubro de 2022 e Jannine ficou em um apartamento de Molina. Em depoimento para a Polícia Civil de São Paulo, a ex-esposa do perito relatou que Molina tomou a bolsa e o celular dela durante um jantar, mas que acabou devolvendo depois, pois os funcionários do estabelecimento presenciaram a confusão.

Ambos acabaram indo embora juntos, mas Molina teria seguido com ameaças e ofensas até chegar à residência do casal, quando houve a discussão mais acalorada e o perito urinou na Bíblia de Jannine. Jasem optou por divulgar os materiais com a intenção de desmentir a versão de Molina, na qual ele afirma ter sido tomado por um "ódio decorrente da descoberta de uma traição".

Já Molina tem afirmado para veículos de imprensa que as alegações da ex-mulher são falsas e que ela teria um amante desde 2020. Ele deve ser ouvido nos próximos dias pela polícia.