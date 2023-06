Em Belém, internautas apontam som em casa e o trânsito como principais fontes de poluição sonora

O altíssimo volume de aparelhos de som em casa e o trânsito intenso de veículos em Belém foram apontados pelos leitores do Grupo Liberal, como os principais causadores de poluição sonora, na capital paraense. A enquete desta semana perguntava sobre quem mais provoca poluição sonora na cidade, e entre as obras de construção, estabelecimentos comerciais e residências com música alta e o trânsito, grande parte dos leitores apontaram os últimos dois itens, neste domingo (4).

No Facebook do Grupo Liberal, por exemplo, houve comentários sobre o barulho incômodo do trânsito no dia a dia. "Na minha rua é barulho de motos com descarga barulhenta”, escreveu a internauta Nara Martins. O internauta Hugo Alex Fayal, também apontou as motocicletas como geradoras de intensos barulhos. “Motorista com descarga adulterada é assim em toda Belém”, afirmou Hugo.

No Instagram, embora o trânsito também tenha ganho destaque como fonte de poluição sonora, com exemplos de motos e de até frenagem de ônibus, a maioria dos internautas escolheu como principal causa, em Belém, o volume excessivo de aparelhos sonoros em residências e até em igrejas evangélicas.

Vizinhança exagea no volume do som

“Vizinhos sem noção, ainda tem que escutar a ‘fuleragem’ da música que ele coloca”, disse o perfil no Instagram cdnoliveira. "Tem pessoas que tem aparelhagem em casa e são mal educadas, a população precisa aprender a viver em sociedade e respeitar o descanso dos outros”, disse, também, no Instagram, robertamagalhaes5.

No portal OLiberal.com, o uso excessivo de aparelhos sonoros em residência liderou na opinião dos leitores (60,66%) das respostas; em seguida, vieram os estabelecimentos comerciais com música alta (24,59%); o trânsito intenso de veículos na cidade (13,11%) e, por fim, as obras de construção civil, com 1,64%.

Já no Twitter, o trânsito intenso também foi o campeão entre as fontes poluidoras (42,9%), seguido com duas alternativas empatadas: a da música alta em comércios (24,5%) e do som alto em residências (24,5%). As obras de construção civil vêm em terceiro lugar na percepção dos leitores com 8,2%).

Reportagem especial evidenciou incômodo sonoro no Reduto

Neste domingo (4), o jornal impresso O Liberal e o portal OLiberal.com trouxeram reportagem especial dos repórteres Dilson Pimentel e Thiago Gomes, mostrando a insatisfação de moradores do bairro do Reduto, com o barulho provocado por casas noturnas em funcionamento, sobretudo em grandes galpões do bairro.

A reportagem apurou que o Centro Integrado de Operações (Ciop) recebeu mais de seis chamadas por perturbação da tranquilidade e poluição sonora na Região Metropolitana de Belém. São 154 ligações por dia, em média. Esse número diz respeito às denúncias feitas, de janeiro a maio de 2023, totalizando 23.313 chamadas. Em 2022, no mesmo período, foram 64.428 ligações.