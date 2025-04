Em Belém, formatura alusiva celebra o Dia do Exército Brasileiro

Marco inicial para a formação do Exército Nacional, a Primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 1648, em Pernambuco, reuniu brasileiros indígenas, negros e brancos, que lutaram juntos liberdade do território contra forças invasoras. Em celebração à data, o Comando Militar do Norte (CMN), promoverá a tradicional Formatura Alusiva ao Dia do Exército, a partir das 19h, no pátio de formaturas do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS).

A solenidade será nesta quarta-feira, 16 de abril, e contará com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e convidados. No evento, serão entregues honrarias a cidadãos e integrantes das forças armadas que se destacaram em ações relevantes, reconhecendo o comprometimento e a dedicação à missão de defesa da Pátria e à promoção da segurança da população brasileira.

A formatura é uma oportunidade de reforçar os valores de patriotismo, civismo e união, pilares fundamentais da atuação do Exército Brasileiro ao longo da história.

Serviço

Evento: Formatura Alusiva ao Dia do Exército

Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Pátio do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) – Avenida Almirante Barroso

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade de oliberal.com