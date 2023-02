Campanha Drive-Thru Ambiental é realizada neste final de semana em Belém

Conscientizar e incentivar a população a fazer o descarte correto dos produtos que precisam ser reciclados é um dos principais intuitos do 11° Drive-Thru Ambiental Belém, campanha em prol do meio ambiente promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceria com a Associação Cultural Nhandeara e o projeto M’educo.

A ação é coleta seletiva de equipamentos e materiais em fase final de vida útil. Segundo o secretário municipal da Semma, Sérgio Brazão, a coleta visa receber diversas categorias de resíduos sólidos, plástico, papel, bateria e afins. “Para cada tipo de material, existe uma recicladora e uma empresa de cooperativa das pessoas que ficam na periferia de Belém recolhendo esse lixo. Então nosso objetivo, além de emponderar esses trabalhadores é evitar que esse material vá para os aterros e uma possível poluição”, explicou.

Para colaborar com a atividade, a população deve levar os resíduos já separados até o ponto de coleta, das 9 às 14 horas. No local, haverá contêineres apropriados para depósito de papéis, plásticos, alumínio, papelão, sucatas e outros materiais que podem ter novas utilidades. “A possibilidade de existir um metal pesado no lixo eletrônico é muito grande. E esse lixo pode ser bem reciclado, evitando assim a mineração, que pode ser amenizada e feita de outras formas. Brevemente, nós vamos anunciar mais outras coletas como essa”, destacou o secretário.

Os materiais que podem ser descartados na coleta são: resíduos de papel em geral, plástico, vidro, metais, resíduos eletrônicos, sucatas em geral, baterias, óleo de cozinha usado, roupas usadas, lâmpadas queimadas.

A ação também faz parte do Projeto M'Educo, da Associação Cultural Nhandeara, que consiste na implantação de ecopontos na Região Metropolitana de Belém, agregando atividades como oficinas de reciclagem, Circuito Tela Verde nas escolas e o Drive-Thru Ambiental.