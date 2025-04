Dona de casa Vânia de Oliveira denuncia alagamento na avenida João Paulo II, em Belém

Um local com água empossada e lixo acumulado tem tirado o sossego da dona de casa Vânia Oliveira, de 48 anos, na avenida João Paulo II, próximo a adutora da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Vânia reclama que a situação já dura alguns meses e pode estar relacionada com a suspeita de dengue que contraiu. O odor também infesta o ar do local. Ela já reclamou para o poder público, mas nenhuma medida foi tomada.

“Não sei de onde está vindo essa água, inclusive ela está escorrendo mais de meses aqui. Eu peguei, não sei se é virose, ou sintoma de dengue, fiquei acamada mais de uma semana tomando remédio para dengue. Eu canso de chamar os agentes de saúde. Parar eles aqui para ver a situação dessa água parada, porque isso faz mal para nós, moradores da comunidade. Eles dizem que vem, mas às vezes não vem, enganam a gente. Você vê que essa água que está jorrando aí, está há mais de um mês. Chamei a imprensa agora para ver se chama as autoridades para resolver essa situação. É uma coisa horrível com muito acúmulo de lixo também”, apontou.

Vânia reclama que o local é um criadouro de mosquito. Os moradores sofrem quando anoitece. “Dá muito carapanã de noite. Eu tenho que ficar com as minhas portas fechadas durante a noite, porque é muito carapanã mesmo que dá. A gente morando perto de um Parque Ambiental do Utinga, que é uma referência, um ponto turístico, e as pessoas vêm visitar ele e veem uma situação dessa aqui precária. Isso vai botar todo mundo para correr”, declarou. “Isso pode prejudicar até a saúde dos visitantes”, complementou.

Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que "providenciará a limpeza do local em breve, embora a coleta de lixo esteja regularizada. Porém, a pasta ressalta que é dever da população conservar o ambiente limpo e evitar o descarte irregular. Sobre a água empossada, a pasta vai fazer uma avaliação das medidas necessárias para controlar o problema".