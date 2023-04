Dom Paulo Andreolli será ordenado como bispo auxiliar de Belém neste sábado (15)

A Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, sediará, neste sábado (15) (sábado da Oitava da Páscoa), a partir das 9h, a ordenação episcopal do novo bispo auxiliar de Belém, dom Paulo Andreolli.

A solenidade de ordenação terá como bispo ordenante dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém (PA) e como co-ordenantes dom Bernardo Johannes Bahlmann, bispo da Diocese de Óbidos (PA), e dom Adolfo Zon Pereira, bispo da Diocese de Alto Solimões (AM), que é Xaveriano, congregação de Dom Paulo Andreolli.

A cerimônia contará com a presença de dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém; os bispos do Regional Norte II (Pará e Amapá); os amigos de dom Andreolli: dom Karel Marinus Choennie, bispo de Paramaribo (Suriname), e dom Giuliano Brugnotto, bispo de Vicenza (Itália), terra natal de dom Paulo Andreolli.

São esperados cerca de 17 bispos, e todo o Clero da Arquidiocese de Belém também se fará presente na solenidade, além de outros convidados.

Dom Paulo Andreolli é o 8º bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém do Pará. Foi nomeado pelo Papa Francisco na manhã do dia 1º de fevereiro destea ano. Neste mesmo momento, dom Alberto fazia pronunciamento ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese, e em destaque dizia que “padre Paulo Andreolli, sacerdote missionário Xaveriano, vem somar a dom Antônio e a mim na disposição do serviço ao Povo de Deus; que seja bendito o que vem em nome do Senhor!”.

Vida e Missão

Paulo Andreolli nasceu no dia 16 de dezembro de 1972, em Vicenza (Itália). Ingressou com os Missionários Xaverianos em 15 de setembro de 1984. Fez a primeira profissão religiosa em 21 de agosto de 1994 e a profissão perpétua no dia 05 de março de 2000.

Foi ordenado diácono no dia 06 de março de 2000 e presbítero no dia 17 de setembro do mesmo ano. De 2000 a 2007, atuou na Animação Missionária e Vocacional e Coordenação de COMIPAs área pastoral da Diocese de Milão – Itália.

Missão no Pará

De 2007 a 2013, foi vigário paroquial na Paróquia de São Félix do Xingu (PA), Prelazia do Xingu. De 2013 a 2017, foi pároco na Paróquia de Tucumã (PA), Prelazia do Xingu. Trabalhou de 2017 a 2019 na Animação Missionária e Vocacional com os Xaverianos e no COMIRE Norte 2 e colaborou na CRB, Subnúcleo 2 em Belém (PA), com uso de ordem na Arquidiocese de Belém, na Paróquia São Francisco Xavier, desde 2017.

Bispos Auxiliares da Arquidiocese de Belém do Pará

1° - Dom frei Tadeu Henrique Prost (1962 a 1992)

2° - Dom Milton Corrêa Pereira (1962 a 1967)

3° - Dom frei Alano Maria Pena (1975 a 1976)

4° - Dom Carlos Verzeletti (1996 a 2004)

5° - Dom Teodoro Mendes Tavares (2011 a 2015)

6° - Dom Irineu Roman (2014 a 2020)

7° - Dom Antônio de Assis Ribeiro, desde 2017

8° - Dom Paulo Andreolli, a partir deste ano de 2023.

Serviço:

Ordenação Episcopal do novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém

Local: Catedral Metropolitana de Belém (Praça Frei Caetano Brandão – Cidade Velha)

Data e hora: sábado (15) às 9h