Dom Julio convoca fiéis à participação consciente na Semana Santa durante Missa do Crisma em Belém

Durante a Missa do Crisma celebrada na manhã desta Quinta-feira Santa (2), na Catedral Metropolitana de Belém, o arcebispo Dom Julio Endi Akamine fez um chamado enfático aos fiéis para que vivam a Semana Santa de forma plena, consciente e participativa.

“Abençoamos os Óleos do Cristo. Nessa celebração também, todos os padres geram a renovação das suas promessas sacerdotais. Gostaria de encorajar e exaltar todos os fiéis da nossa Arquidiocese Santa de Belém, que participem plenamente, participem com consciência, com atenção, e também de modo futuro, nas celebrações da Semana Santa”, disse.