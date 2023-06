Doações de sangue: 'Caminhada pela Vida' abre campanha do Hemopa, neste domingo (4)

Cerca de mil pessoas participaram, logo cedo, neste domingo (4), do lançamento da campanha de doações de sangue da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Fundação Hemopa), na Praça da República, centro de Belém. A programação teve doações de sangue por quem decidiu concretizar, pela primeira vez, esse gesto em prol de pacientes que necessitam desse produto em hospitais. Esse foi o caso da vigilante Cássia Walesca Brasil, 28 anos. "Essa foi a minha primeira vez doando sangue, e é muito gratificante saber que isso vai ajudar outras vidas, e foi bem tranquilo mesmo", declarou Cássia, logo após comparecer à unidade móvel d Hemopa próximo ao centenário Thetro da Paz.

"Eu espero que a partir dessa campanha mais pessoas venha doar sangue", enfatizou Cássia Brasil. Naomi Reis, 21 anos, estudante de Enfermagem, compareceu à Praça da República para doar sangue. Ela contou que já é doadora há três anos e "eu sempre achei uma causa muito importante, porque as pessoas hospitalizadas precisam de sangue e doar sangue é algo que não exige muito da gente", disse. Sara Farias, 20 anos, outra estudante de Enfermagem, colega de sala de Naomi, foi doar sangue, também. Para Sara, "a minha intenção é ajudar as pessoas, é a primeira vez que eu estou doando e, com certeza, eu vou voltar mais vezes; foi rapidinho, e vou aconselhar outras pessoas a vir doar".

Mobilização

Essa disposição de novos e antigos doadores é incentivada pela campanha de conscientização sobre a doação de sangue, intitulada Junho Vermelho, a cargo da Fundação Hemopa. Nesta edição da campanha, 11 unidades do Hemopa estão envolvidas para atendimento a doadores voluntários.

"A 'Caminhada pela Vida' é uma maneira de a gente estar podendo não só agradecer aos nossos doadores mas também aos nossos futuros doadores; sensibilizar a população da importância da doação de sangue, como um gesto simples de solidariedade para salvar vidas; então hoje (4) nós estamos começando o nosso Junho Vermelho em todo o Estado do Pará, nas unidades do Hemopa", detacou o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra.

Ele chamou a atenção para o fato de que somente na Grande Belém são mais de 200 hospitais em funcionamento, e a campanha vem justamente para suprir os estoques de sangue para atendimento a pacientes."Precisamos sempre ter os doadores comparecendo, fazendo a sua doação, para se manter a regularidade do estoque para as demandas transfusionais (pacientes oncológicos e acidentados e para outras situações)", completou o gestor do Hemopa. A campanha celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho, visa também as demandas transfusionais do período de veraneio em julho.

Como informou Juciara Farias, gerente de Captação de Doadores da Fundação Hemopa, em junho haverá campanha externa, a Caravana Solidária e outras ações, inclusive, aproveitando o mote das festas juninas. A "Caminhada pela Vida" envolveu pessoas e instituições que abraçam a causa da doação de sangue, começou às 7h30, incluindo uma unidade móvel perto do Theatro da Paz. A Caminhada teve como percurso o entorno da Praça da República.



Critérios para doar sangue:

– Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem teve covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.



Onde doar sangue:

:- Hemocentro Belém - Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h.

- Posto de coleta Castanheira - Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira - em frente à entrada do Shopping Castanheira. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h.

- Posto de coleta do Pátio Belém - Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos (Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

- Hemocentro Castanhal - novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

- Hemocentro de Santarém - Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, Aeroporto Velho. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

- Hemocentro de Marabá - Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n - Agrópole do Incra. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

- Hemonúcleo de Abaetetuba - Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

- Hemonúcleo de Altamira - Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

- Hemonúcleo de Capanema - Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

- Hemonúcleo de Redenção - Avenida Santa Tereza, s/n, Centro. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30.

- Hemonúcleo de Tucuruí - Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Santa Mônica. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.