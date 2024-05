Doação de leite humano salva vidas na Santa Casa do Pará; veja como doar

De 2022 para 2023 aumentou a quantidade de leite humano doado à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém. Em 2022, foram 2.953 litros de leite humano. Em 2023, 3.153. Este ano, de janeiro a abril, já foram mais de mil litros.

Esse leite vai para os recém-nascidos, prematuros e lactentes com risco clínico, internados em unidades neonatais e unidades de cuidados intermediários. “Essa doação é importante. É uma questão de sobrevivência para os recém-nascidos”, diz a nutricionista e coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa, Cynara Souza.

No ano passado, 2.265 recém-nascidos internados na Santa Casa foram beneficiados por esse leite. Em 2024, de janeiro a abril, foram atendidos 781 recém-nascidos internados na Santa Casa. Cynara destaca a importância da amamentação exclusiva até o sexto mês de vida e da doação do excedente de leite humano.

A Santa Casa do Pará é o sexto hospital mais antigo do Brasil em atividade e maior maternidade pública da região norte, com uma média de 700 partos por mês e atualmente necessita de aproximadamente 400 litros de leite humano doado para garantir o atendimento nutricional integral dos recém-nascidos internados nas unidades neonatais do hospital.

Leite humano é rico em nutrientes

Qualquer doação é importante. “Um ml já alimenta uma criança. Se ela doar 100 ml, ela já vai ajudar a alimentar 10 bebês de risco”, disse. “Ele é rico em nutrientes, rico em benefícios que vão fornecer a imunidade para o bebê. Ele é a proteção para a saúde da criança e para a mãe dele também”, afirmou Cynara Souza.

A subtenente Rubenita Trindade coordena o projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros. (Ivan Duarte / O Liberal)

A subtenente Rubenita Trindade coordena o projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros, que existe há 23 anos e realiza a coleta externa de leite materno. “Nós recebemos a ligação da pessoa que quer doar. Cadastramos e vamos até a casa. A orientamos sobre como fazer essa retirada”, contou.

Esse leite, em seguida, é levado para a Santa Casa. Essa coleta é diária. “De manhã até tarde. Faça sol, faça chuva, o bombeiro está lá para buscar esse leite”, disse. Rubenita pede às mães que tenham leite excedente que façam essa doação, que vai salvar muitas vidas. “Não joguem esse leite fora porque esse leite é um leite precioso”.

Coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa, Cynara Souza (Ivan Duarte/O Liberal)

"Ela precisa do meu leito para ganhar peso", diz pescadora do Marajó

A pescadora Daiana Pinheiro, 29 anos, mora no Marajó. Prematura, a filha dela está na UTI da Santa Casa. E, todo dia, Daiana tira leite para a filha, e o faz na Santa Casa, em uma área restrita para estimular e realização extração de leite de suas mamas).

“Minha filha (Vitória) é prematura extrema. Ela precisa do meu leite para ajudar a ganhar peso”, contou. “Faça isso todo dia. Eu venho pela manhã, visito ela, tiro o leite para ela e tiro em casa também. E eu trago para cá, para o banco de leite”, contou. “Minha filha está melhorando, graças a Deus”, afirmou. Neste dia 25 completa um mês que a criança está na Santa Casa.

Laíde de Lima Pontes, 25, é beneficiada pelo leite doado à Santa Casa. “Esse leite é para a minha filha (Laís Vitória), que nasceu prematura”, disse. “Eu não estou conseguindo produzir bastante leite. Ela tem melhorado bastante, por causa dos benefícios do leite materno para a criança se desenvolver”, disse.

Arielly Assunção é doadora de leite materno da Santa Casa. (Ivan Duarte / O Liberal)

A engenheira mecânica Arielly Assunção, 39 anos, é doadora. Ela é mãe do Gustavo, 4 anos, e do Guilherme, de 1 ano e 2 meses.

“A primeira doação foi na época que voltei ao trabalho. E entendi a importância de fazer a doação para as mães que não conseguem produzir, por algum motivo, ou estão impossibilitadas. E, depois, fiz pelo simples fato de ajudar as mães que não conseguem ter seu bebezinho próximo delas”, contou. “A gente consegue ajudar muitas mães. Com um litro de leite a gente ajuda até dez, dependendo do tamanho do bebê”, contou Arielly. “Geralmente uma vez por semana o pessoal dos bombeiros passa em casa e faz a coleta”, contou.

Doações em números:

Quantas doações foram feitas em 2022, 2023 e até então em 2024?

Leite Coletado:

2022: 2.953 litros de leite humano (uma média de 246 litros/mês)

2023: 3.153 litros de leite humano (uma média de 250 litros/mês)

2024

jan: 214. 812 ml

fev: 272. 328 ml

março: 264.226 ml

abril: 321.378 ml

Total de LH Coletado no período: 1.072,6 ml

Doadoras:

2022: 2290 doadoras (uma média de 190 doadoras cadastradas/mês)

2023: 2564 doadoras (uma média de 213 doadoras cadastradas/mês)

2024

jan: 195

fev: 209

març: 224

abril: 221

Total de doadoras ativas: 849 doadoras cadastradas

Bebês atendidos:

2022: 2.100 recém-nascidos internados

2023: 2.265 recém-nascidos internados

2024 :

jan: 199

fev: 202

març: 199

abril: 181

Total de bebês atendidos: 781 recém-nascidos internados

Como doar?

As mães que queiram doar, podem entrar em contato com 3271-7475, 3251-7311 (Fundação Santa Casa). O 7311 é de segunda a domingo. E através dos sites do Bombeiro da Vida e dos sites da Santa Casa.

Quantas vezes a pessoa pode doar?

Quantas vezes ela quiser e pelo tempo que ela quiser. Basta que ela seja saudável, esteja amamentando o seu bebê, não esteja fazendo nenhum tipo de medicação de uso contínuo que venha contraindicar a amamentação, evite o uso de bebidas alcoólicas e também evite o uso de cigarros.

Para doar a pessoa deve ligar para o Projeto Bombeiros da Vida: 55 91 8899-6326. Há informações também pelo site: https://www.bombeiros.pa.gov.br/cadastro-de-doadoras-de-leite-materno/

Fonte: Santa Casa e Bombeiros