Dia Nacional da Visibilidade Trans: ação social leva serviços à população nesta sexta-feira (27)

Em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no próximo dia 29 de janeiro, o Solar da Beira, no bairro da Campina, em Belém, recebe, nesta sexta-feira (27), uma programação alusiva com serviços de saúde, cidadania e instalação artística para a população trans e travesti da capital. As atividades começam às 9h e seguem até às 17h. A iniciativa é da Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS), vinculada à Prefeitura de Belém.

Entre os serviços estão a emissão de RG, CPF, certidão de nascimento e orientações jurídicas. Os presentes ainda poderão contar com aplicação de vacinas, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (IST), além de apresentações artísticas e culturais.

“A luta pela visibilidade é a luta pela garantia da existência dessas pessoas de forma plena e digna. Então o dia 29 é o nosso dia para que possamos gritar que chega de transfobia”, explica a coordenadora-adjunta da Diversidade Sexual de Belém, Cassandra Bonifácio, sobre a importância do Dia da Visibilidade Trans.

Ainda segundo Cassandra Bonifácio, o dia 29 de janeiro é um dia pela garantia da vida da população trans. “Além da visibilidade e dos holofotes que a gente precisa enquanto população existente nesse país, a gente precisa que o Brasil deixe de ser o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo”, complementa.

Políticas públicas para LGBTI+ em Belém

Belém realizará a 1ª Conferência Municipal para a população LGBTI+, que deve ocorrer em junho de 2023, mês dedicado ao Orgulho LGBTI+. O anúncio foi feito no último dia 24 de janeiro pelo prefeito Edmilson Rodrigues.

História

O Dia Nacional da Visibilidade Trans foi instituído no Brasil em 2004, após a realização de um ato no Congresso Nacional, em Brasília, promovido pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, juntamente com mulheres e homens trans e travestis. Esse momento marcou o lançamento da campanha “Travesti e Respeito”. A data do ato se tornou um marco contra a transfobia e foi escolhida como o Dia da Visibilidade Trans.

Confira a programação completa

9h30 - Abertura do Evento

9h às 13h - Serviços de saúde

9h às 13h - Emissão de Passe Fácil

9h às 13h - Orientação jurídica

9h às 13h - Emissão de CPF, RG e Certidão de Nascimento

9h às 13h - Cadastramento no CadÚnico

09h45 às 10h20 - Diálogos sobre cuidados, prevenção e combate à discriminação.

10h30 às 12h - Diálogos sobre o Projeto Casulo

12h às 13h - Assinatura da criação do Grupo de Trabalho (GT) de Saúde Integral LGBTI+

13h às 14h - Apresentação DJ Ju Bentes

14h30 - Roda T - Movimento, história e vivências Trans, travestis e não bináries - Traviarcado

16h - Apresentação DJ Ju Bentes

16h30 - Apresentação Drags (Coytada e Max Chibé)

16h45h - Show Brenda Believe

17h - Encerramento

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)