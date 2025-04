Dia Mundial do Autismo: campanha em Belém chama atenção para protocolos de identificação do TEA

Na data em que se celebra do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nesta quarta-feira, 2, instituições de Belém ligadas à causa, como o Grupo Mundo Azul, o projeto TEA da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), e a Superintendência da Primeira Infância da Prefeitura de Belém, se mobilizam para chamar atenção da população para a pauta. Ganha destaque a importância de dois protocolos gratuitos que auxiliam no acompanhamento do desenvolvimento da criança autista e também no diagnóstico precoce do transtorno.

A superintendente da Primeira Infância de Belém e também presidente da Comissão de Proteção aos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-PA, Flávia Marçal, explica que os protocolos são dois recursos gratuitos, de cunho informativo, presentes na caderneta de saúde infantil que podem ajudar na identificação precoce do autismo e no acompanhamento adequado das crianças.

"São as cadernetas que são entregues, normalmente, nas maternidades ou nas Unidades Básicas de Saúde, mas que também podem ser acessadas pela internet, no site do Ministério da Saúde, tanto a versão para meninos quanto a versão para meninas. Nessa caderneta a gente encontra dois protocolos gratuitos que são importantes de serem disseminados: o primeiro acompanha os marcos de desenvolvimento da criança, de zero até os seis anos. Esse protocolo inclui perguntas sobre o desenvolvimento infantil por etapas, de modo que o responsável consiga identificar se aquela criança está tendo seu desenvolvimento dentro do considerado típico. Caso haja algum atraso, ele serve como um alerta para que a família busque uma série de profissionais tanto da área da saúde, quanto da área da educação", explica a especialista.

Além do protocolo para identificação de atrasos no desenvolvimento, a caderneta também conta com o chamado protocolo M-CHAT-R - sigla para Lista de Verificação Modificada para Autismo em Crianças Pequenas, Revisada, em inglês. O documento já é específico sobre autismo e traz um conjunto de 20 perguntas de resposta "sim" ou "não" sobre o comportamento da criança a partir de um ano de quatro meses, até os dois anos e cinco meses de vida. Dependendo das respostas, o risco de TEA é avaliado. Entretanto, o próprio protocolo alerta que não é um diagnóstico exato, mas colabora com a compreensão do quadro da criança.

"É importante frisar que uma série de outras condições também podem impactar o desenvolvimento infantil, como a paralisia cerebral e a Síndrome de Down, por exemplo", adverte Marçal. "Por isso nós recomendamos que todas as famílias façam o rastreio para o desenvolvimento infantil e aplique o rastreio específico para o autismo, pois, caso haja a confirmação, existe uma série de direitos que a criança passa a ter. Se ela estuda, por exemplo, ela terá direito ao atendimento educacional especializado, além de um intervalo específico de consultas para pediatria e direito ao acesso à equipe multidisciplinar nas unidades de saúde".

Instituições planejam caminhada e dia de serviços

A programações pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo começaram nesta terça-feira, 1, com a entrega de mais de 2 mil cards com link para informações e acesso aos protocolos do desenvolvimento infantil e do rastreio do autismo em instituições ligadas a esse público, na rede municipal, como a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), de modo a sensibilizar os profissionais que atendem, no a dia a dia, crianças com TEA - conforme contou Flávia Marçal. Já no próximo domingo, dia 6, as instituições planejam uma caminha em alusão à pauta, com concentração prevista na praça Batista Campos, em Belém, a partir das 8h. No local, serviços de saúde e cidadania serão ofertados gratuitamente à população. A agenda, com a lista completa dos serviços, ainda será divulgada nos próximos dias.

Na avaliação de Flávia Marçal, um dos principais pontos a serem trazidos à consciência do público ainda é a conscientização do que é o autismo: "e como nós podemos auxiliar as famílias, os cuidadores, os profissionais para identificarem precocemente os riscos para o desenvolvimento infantil e também o alerta para o autismo. Então, este ano, nós estamos em uma grande parceria com a OAB-PA, com o projeto TEA, da Ufra, e o Grupo Mundo Azul, através da Superintendência da Primeira Infância, para estimular o maior conhecimento das pessoas para o assunto".



Serviço:

Acesso aos protocolos de desenvolvimento infantil e do autismo aqui

Caminhada pelo Dia Mundial do Autismo:

Data: 6/04

Hora: a partir de 8h

Local: Praça Batista Campos, Belém.