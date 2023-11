Dia Internacional da Preguiça: autocuidado com corpo e mente merecem atenção, orientam especialistas

Muita gente não conhece o dia internacional da preguiça, mas essa data é celebrada no mundo todo no dia 07 de novembro. A importância de uma data como essa se dá principalmente pelo fato de reforçar a necessidade do descanso saudável, da mente e também do corpo. Muitas pessoas relacionam a preguiça como algo ruim, falta de interesse em práticas de trabalho, desleixo, procrastinação, atraso, pois é assim que a muitos anos as pessoas caracterizaram a preguiça, que, conforme a Bíblia, é um dos sete pecados capitais.

A data tem o objetivo de celebrar a preguiça como algo positivo, um estado de espírito capaz de fazer a pessoa descansar de uma forma total, tirando um dia para não executar nenhuma atividade, a fim de relaxar o físico e também a mente.

Cuidado com a mente

Para a psicóloga Ana Claudia, a data é importante e todos deveriam celebrar o dia da preguiça como forma de autocuidado. “Tirar esse tempo para si traz diversos benefícios para a saúde, como a redução do estresse, ansiedade, depressão, além de melhorar o humor durante o dia. Podemos considerar um hábito de autocuidado que te possibilita mais regulação emocional que pode até ficar mais confiante e melhorar sua autoestima.”

Cuidado com o corpo

O educador físico Valter Silva também falou sobre a importância de celebrar a data, cuidar do corpo faz toda a diferença no desenvolvimento saudável de uma pessoa. “Passamos a semana trabalhando, muitas vezes o corpo e a mente ficam esgotados. Tirar um dia de autocuidado, para fazer atividade física é importante. Cuidar do corpo é fundamental e fazer isso no dia da preguiça pode ser uma motivação a mais para cuidarmos da nossa saúde.

O estudante de medicina Artur Moraes falou sobre a data. “Geralmente descanso no final de semana, acho a data diferente, inovadora. É importante separar um dia para descansar, renovar as energias”, disse.

Marizete Ramos, que é autônoma, admitiu não conhecer a data, mas destacou a importância do descanso. “Eu tiro sempre o sábado para descansar, cuidar da mente e também do corpo. Acho tão importante descansar, quanto se alimentar todos os dias”, disse.