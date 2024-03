Dia Internacional da Mulher: shopping centers têm programação especial no fim de semana

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8, shoppings da Região Metropolitana de Belém (RMB) organizam uma programação especial para as visitantes. Confira a agenda:

Shopping Bosque Grão Pará

De 7 a 10 de março, o shopping estará com a Feira de Empreendedores, dedicada à divulgação de negócios de mulheres paraenses. Durante todo o mês de marçõ, haverá arrecadação de absorventes no piso térreo.

No dia 8 de março, diversas programações especiais vão celebrar a data: durante o evento “Mulheres do Bosque”, no lounge Bem-Estar, localizado no térreo, a partir das 10h, serão ofertadas ações de saúde, aula de defesa pessoal, spinning e automaquiagem. Ao longo de todo o mês, e apresentações musicais.

Para incentivar mulheres que empreendem, o evento traz, ainda, a “Feira de Empreendedores”, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No espaço, é possível encontrar diversos itens, de moda à decoração.

Programação completa:

08/03 – sexta

10h às 22h – Lounge do Bem-Estar, com aferição de pressão arterial, medição de glicose, anamnese da pele e pelos;

14h às 20h – Ação de maquiagem com a American News;

17h – Aula de Defesa Pessoal, com a professora Thiara Oliveira, campeã Open Internacional Paris;

18h – Aula de Spinning;

19h – Apresentação musical

9 de março – sábado

10h às 22h - Feira de Empreendedoras / Lounge do bem-estar, com aferição de pressão arterial, medição de glicose, anamnese da pele e pelos;

18h – Bate-papo com Luciana Alves, Toya Macedo e convidados;

19h – apresentação da Banda da Marinha na praça de alimentação

10 de março - domingo

12h às 22h – Feira de Empreendedoras / Lounge do bem-estar, com aferição de pressão arterial, medição de glicose, anamnese da pele e pelos;

14h – Ação de maquiagem com a American News;

17h – Aula de Defesa Pessoal;

18h – Bate-papo com Juliana Bernardes e convidados;

19h – Apresentação musical

Castanheira Shopping

Entre os dias 08 e 10 de março, shows das cantoras Carol Ferreira, Juliana Sinimbú e Lanna Bastos vão embalar o público que passar pela Praça de Alimentação. As apresentações, sempre a partir das 19h, serão recheadas de hits de todos os tempos e sucessos do momento. A programação completa poderá ser encontrada no site e nas redes sociais: castanheirashopping.com.br e @castanheirashop.

Shopping Metrópole Ananindeua

No dia 08 de março, o shopping, localizado no Coqueiro, proporcionarà às mulheres um lounge de serviços e bem-estar com a participação de vários lojistas, além de uma roda de conversa com o tema "Elas Contam, com a presença de várias mulheres compartilhando suas histórias de múltiplos papéis. E ainda, sesfile das Mulheres Empreendedoras da Moda Circular e um Aulão de Dança Especial, com apresentação de vários ritmos. A programação será a partir das 14h, no piso L2 do shopping center.

No lounge, haverá diferentes serviços como massagem, design de sobrancelha, aferição de pressão, verificação de IMC, entre outros oferecidos pelos lojistas. No espaço, ainda será realizado o ‘Desfile das Mulheres Empreendedoras da Moda Circular”, com vários looks ressaltando o conceito das práticas sustentáveis e regenerativas também na moda. A programação é gratuita.

Parque Shopping

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, durante o mês de março, o o shoping, localizado no Parque Verdem promove, até o dia 31 de março, o EmpoderaEla com exposições e venda de produtos feitos por mulheres empreendedoras locais. A exposição será realizada no primeiro piso, próximo à entrada do P6 e colocará à venda produtos artesanais, objetos decorativos, acessórios femininos, produtos de beleza e autocuidado, entre outros.

A programação seguirá das 10h às 22h, de segunda a sábado. E, aos domingos e feriados, das 12h às 22h. O intuito do EmpoderaEla é envolver clientes, parceiros e lojistas no apoio e estímulo ao desenvolvimento profissional das mulheres no campo do empreendedorismo. A iniciativa contará com a participação do Usina da Paz, Emaús e o GMB.

Também no Parque Shopping, o público receberá o projeto "O palco é delas", uma iniciativa dedicada a homenagear o público feminino por meio da participação de artistas como a cantora Yanna Cardoso, a Dj Celine e a Dj e cantora, Marina Morais. As apresentações ocorrerão na Praça de Alimentação do shopping, com início nesta sexta-feira (08) e seguem até domingo (10). O evento, que tem entrada gratuita, está programado para ocorrer das 19h às 21h.