Dia Internacional da Internet Segura: Pará teve mais de 7 crimes cibernéticos por dia em 2023

O Pará registrou 7,1 ocorrências de crimes cibernéticos em 2023, 2.600 casos no total do ano, como apontam dados da Polícia Civil do Pará (PCPA). Esse tipo de prática vem à tona nesta terça-feira (6), data em que o Dia Internacional da Internet Segura é lembrado no Brasil. A campanha tem o objetivo de mobilizar instituições e usuários a estimular o uso livre e seguro de computadores e celulares. Entre os cuidados, o alerta para os golpes virtuais, que assombram os internautas diariamente. De clonagem de perfis nas redes sociais a golpes financeiros, muitas são as modalidades de fraudes.

A delegada Thiciane Maia, da Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos (DECCC), da PC, aponta que os principais crimes registrados são: golpe do falso parente, falsa compra — golpe do leilão, falso intermediário e páginas falsas —, além de invasão de conta — nas redes sociais e aplicativos bancários. Segundo a delegada, a ação dos criminosos acontece, no geral, com a utilização de algumas ações que levam a vítima a erro, fazendo com que esta tenha algum tipo de prejuízo. Seja a perda de perfis de redes sociais ou prejuízos financeiros.

Como prevenção a esses casos, a delegada aconselha que é essencial buscar fazer uso dos dispositivos de segurança que os aplicativos fornecem, como a segurança de duas etapas. Outro ponto em destaque, no caso de golpes financeiros, é ter cautela com as compras on-line. “Certificar que os dados estão corretos, se o site é verdadeiro e desconfiar de muitas facilidades na hora da compra ou a necessidade de extrema urgência na hora da solicitação de transferência de valores”, aconselha Thiciane.

Prevenção

“E desconfiar de mensagens por WhatsApp vinda de pessoas que se dizem parentes, que trocaram de número e pedem ajuda para pagamentos de boletos e transferências para contas de terceiros. A Polícia Civil busca prevenir esse tipo de delito por meio da repressão a esses grupos criminosos que praticam esses golpes, os quais, na sua maioria, atuam fora de nosso Estado, o que exige da PC uma atuação interestadual. Dentro disso, a PC busca também realizar a retirada de sites fraudulentos do ar para evitar mais vítimas do nosso Estado”, afirma.

Thiciane lembra, ainda, que diversas práticas se configuram crimes, mas algumas ainda não são tão conhecidas, como é o caso “dos crimes de divulgação de fotos e conteúdos íntimos sem autorização”. “Muitas pessoas, principalmente mulheres, imaginam que, pelo fato de ter enviado o conteúdo, não seria crime, quando tais conteúdos são divulgados. E isso não é verdade, pois que a partir do momento em que a divulgação ocorre sem o consentimento dessa divulgação, o crime se manifesta”, esclarece a delegada.

Ana Cláudia da Cruz sofreu o “golpe da OLX”, em 2023. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Falsa venda

Realizar compras de imóveis na internet tornou-se uma das facilidades atualmente, mas virou uma dor de cabeça para a professora de educação física Ana Cláudia da Cruz, que sofreu o “golpe da OLX”, em 2023. Acreditando ter encontrado o apartamento dos sonhos, a professora foi vítima do falso vendedor de imóveis. Ela realizou todos os trâmites para a compra do apartamento, assinou os documentos em cartório e até chegou a realizar o pagamento para o suposto dono, que se dizia ser um fazendeiro.

“Era um apartamento no valor de 200 mil reais, no edifício Sérgio Cardoso, no primeiro andar. E esse golpista me passava toda a documentação, como se ele fosse o dono. Mas, na verdade, para a dona, ele falava que queria comprar o apartamento para a filha dele e, para mim, falava que estava vendendo, porque ia comprar gado. E, por isso que ele tinha baixado o valor, que era um valor abaixo do mercado, porque tinha pressa para vender. E ele foi me ludibriando. O cartório teve culpa. Chegou na hora, o cartório me induziu a fazer o pagamento, não me orientaram em nenhum momento, não queriam nem me mostrar o documento. Me mostraram porque eu pedi”, explica Ana Cláudia.

Desilusão

Em meio a 20 dias de negociação, a professora só soube que a venda se tratava de um golpe no momento da assinatura do documento de compra e venda. “Já para o final ele falou ‘olha, está tudo certo, você vai ao cartório e lá você procura o Sílvio, que ele já está com a documentação para você assinar. Quando você pagar, eu dou o aval para a dona do apartamento entregar a chave a você’. O apartamento não estava no nome desse Antônio, que era o golpista, estava no nome da verdadeira dona”, frisa a professora.

“Para ela [a verdadeira dona], ele dizia que queria comprar dela, por isso que ela mandava os documentos para o Antônio. Ele me dizia que tinha feito um negócio com ela no apartamento, e, por isso, estava no nome dela. Eu só descobri tudo no cartório, quando eu cheguei com o comprovante do banco para o corretor dele. Entreguei o comprovante e ele disse ‘mas você não pagou para a dona, você pagou para o seu Antônio. Questionei se não era o corretor dele”, completa Ana Cláudia.

Após a fraude, Ana Cláudia realizou boletim de ocorrência na delegacia e luta junto ao banco para ter o dinheiro de volta. “A medida segurança é você prestar muita atenção. Eles são perfeitos, enganam de uma maneira que faz enxergar que está fazendo a coisa certa. Era um sonho que eu tinha. E, infelizmente, acabaram com o meu sonho. Então, é não comprar coisas pela internet, porque é muito arriscado. Também estou processando o banco, porque o banco tinha o dever proteger o dinheiro do cliente”, desabafa Ana Cláudia.

Já a professora Cleice Maciel foi vítima de uma tentativa de golpe ,em 2022. em um aplicativo de mensagens instantâneas. Ela teve o perfil clonado e criminosos utilizaram os dados pessoais e fotos dela, pedindo valores em dinheiro a familiares. “Mandaram mensagens para os telefones da minha mãe e da minha irmã e pediram dinheiro emprestado para o pagamento de uma dívida que iria vencer no mesmo dia. Como precaução, enviei mensagem na lista de transmissão para todos os meus contatos e pedi para me retirarem dos grupos”, declara.