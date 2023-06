Dia dos Namorados: casais reforçam relação na busca do presente

Em casal ou a sós, muita gente aproveitou a tarde e noite de domingo (11) para adquirir o presente do Dia dos Namorados, que transcorre nesta segunda-feira (12). A própria busca pelo presente para a namorada ou namorado, esposa ou esposo, já serviu para reforçar o que eles mais têm em comum: namorar, independente de

idade ou situação financeira. E foi assim com o estudante de Odontologia, João Victor Chaves, 19 anos, e Bárbara Trícia Oliveira, 17 anos, estudante do 3º ano do Ensino Médio com foco no curso de Nutrição. Eles estavam em um shopping center no centro de Belém, à tarde, após conferirem juntos um filme em um cinema. Foram dar uma olhada nas lojas, sempre pensando na data comemorativa dos casais enamorados.

"O presente é surpresa", destacou João Chaves. Bárbara revelou que não teve dificuldades em escolher e adquirir o presente do namorado, dada a convivência com João há quase dois meses. "Foi e não foi fácil encontrar o presente dela, porque eu quero dar algo especial, mas às vezes eu tento dar mais do que eu queria, aí não dá, mas eu acho que vou surpreendê-la", declarou João.

A data dedicada aos namorados é uma comemoração que deve ser feita, "porque as pessoas saem, compram presentes, vivenciam esse momento", como externa João Chaves. Para Bárbara, "o Dia dos Namorados serve para a gente mostrar o amor que a gente tem um pelo outro; então, é uma data importante".

Para casar

Leonardo Lisboa, 26 anos, e Danielle Rodrigues, 30 anos, são comerciários e aproveitaram o domingo para antecipar o Dia dos Namorados, já vão estar trabalhando nesta segunda-feira (12). Estão de casamento marcado para agosto deste ano, após um ano de namoro. O casal aproveitou o domingo para que Danielle adquirisse o terno e o calçado que Leonardo usará na cerimônia de casamento. Ele já havia comprado o vestido de Danielle. Nenhum viu ainda o outro com a roupa do casamento.

Para Danielle, o Dia dos Namorados é uma data especial pelo fato de que o casal pode demonstrar mais afeto, carinho, externar a profundidade do relacionamento. "O companheirismo é fundamental em um relacionamento a dois, e hoje em dia eu observo que não há muito companheirismo nas relações", disse Leonardo. Pela movimentação dos namorados na frente das vitrines das lojas, verificando produtos e respectivos preços para o presente, e, sobretudo, nas trocas de amor e respeito, o companheirismo dá mostras de que é sempre bem-vindo na relação de quem se ama, como entende Leonardo.