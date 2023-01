Dia do Riso: Tribunal de Justiça homenageia Epaminondas com divulgação de 1,5 mil áudios e exposição

No Dia Internacional do Riso, celebrado nesta quarta-feira (18), o Departamento de Documentação e Informação do Judiciário paraense realizará um evento em homenagem ao juiz Cláudio Rendeiro, conhecido pelo personagem Epaminondas Gustavo. Intitulado “Claudio Rendeiro: Trajetória, Memórias e Saudade”, o evento ocorrerá das 15h às 18h, no Museu Judiciário Estadual (localizado na Avenida Nazaré, nº 582), com o intuito de preservar a memória do magistrado e comediante, que morreu vítima da covid-19, em janeiro de 2021. O evento é aberto ao público.

Haverá, na programação, a assinatura do Termo de Doação de Acervo de mais de 1,5 mil áudios pertencentes ao juiz e artista, além de roupas e objetos das suas apresentações, que passarão a fazer parte da memória do Judiciário. Participará da assinatura a presidente da Comissão de Gestão Documental e da Comissão de Gestão da Memória, desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

O evento contará com diversas homenagens, como a apresentação dos “causos” e músicas que foram feitas com o personagem Epaminondas Gustavo, através da apresentação de Allan Roffé e Geraldo Wellington. E aindam, uma homenagem feita em vídeo, com a apresentação da juíza do trabalho Vanilza Malcher; a chefe do Serviço de Museu e Documentação, Leiliane Rabelo; e do diretor do Departamento de Documentação e Informação, Claikson Duarte.

Após as homenagens, haverá uma roda de conversa com o tema “O Juiz Cláudio Henrique Lopes Rendeiro”, tendo como mediadora a pedagoga aposentada Silvia Nádia Machado, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que atuou na Vara de Execuções Penais e como assessora técnica do Programa Começar de Novo ao lado do magistrado.

A programação encerrará com mais uma roda de conversa, dessa vez abordando a temática “A Cultura paraense e a Lei nº 14/2021 - Dia Estadual do Riso”, que terá como mediador o deputado estadual Dirceu Caten, além de arte, cultura e entretenimento com a apresentação de diversos artistas locais, como Salomão Habib, Ly Rabelo, Dimi da Viola e Adriana Catarina de Carvalho de Paiva.