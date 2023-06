Dia do Orgulho LGBTQIA+: Programação inclui concurso junino e oferece serviços em Belém

A Fundação Cultural do Pará, por meio da Diretoria de Interação Cultural, promoverá o Concurso da Miss Caipira da Diversidade nesta terça-feira (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, a partir das 19h, na sede da instituição localizada na avenida Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré, em Belém. O evento vai contar com a participação de 50 misses de mais de dez municípios do Estado. Além da competição, ocorrerão ações voltadas para o público LGBTQIA+ e público em geral, com emissão de documentos, realização de exames, consultas e aplicação de vacinas, por exemplo. A programação faz parte do Arraial de Todos os Santos 2023.

A abertura oficial do evento ocorrerá às 9h, com um discurso e roda de conversa sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. O encontro vai ter a presença da professora Luana Thomaz, Bárbara Caroline Oliveira e Ricardo Martins.

Ainda na praça do Centur, acontecerá a Feira de Empreendedores LGBT+, com venda de peças artesanais. Estará presente, também, o projeto Casulo, que atuará para auxiliar pessoas que não se identificam com o gênero com o qual nasceram. O projeto é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sespa).

No Centro de Eventos Ismael Nery (1° andar), serão oferecidos serviços de emissão de RG e certidão de nascimento, além de cadastro para alteração do registro civil para pessoas trans e para o Minha Casa, Minha Vida.

O Arraial de Todos os Santos 2023 já reuniu mais de 80 mil pessoas, em mais de 20 dias de festejo. O concurso, que anteriormente era chamado Miss Caipira Mix, é realizado há mais de 15 anos no Centur. Em 2023, bateu-se um recorde de participação; até 2022, eram oferecidas apenas 40 vagas, sendo que, este ano, foram ampliadas para 50.

Programação:

9h - discurso de abertura

9h30 - roda de conversa sobre Cidadania, Direitos LGBT, roda de conversa com Luana Thomaz, Barbara Caroline Oliveira e Ricardo Martins

10h - Atrações culturais

19h - XIX Concurso Estadual de Miss Caipira da Diversidade

Serviços:

- Emissão de RG: Trazer certidão de nascimento (solteiro) ou casamento (casado) original; 02 (duas) fotos recentes 3x4; comprovante de Residência (preferencialmente, correspondência que chega pelos correios).

- Feira de Empreendedores LGBT+

- Cadastro para alteração do registro civil para pessoas trans

- Projeto Casulo: stand e material informativo sobre a transsexualidade.

- Triagem (PA, glicemia)

- Clínica Geral

- Vacina