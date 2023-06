Dia do Orgulho LGBTQIA+: ação social da ONG ‘Arte pela Vida’ leva mutirão de serviços ao Centur

Em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, na próxima quarta-feira (28), uma ação conjunta da ONG Arte pela Vida, junto a demais órgãos públicos, levará um mutirão de serviços de saúde, cidadania, além de programações culturais ao Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), no bairro de Nazaré, em Belém. A ação integra a programação “Arraial de Todos os Santos” e será das 8h às 17h.

Entre os serviços de cidadania, haverá cadastro para o programa "Minha Casa, Minha Vida"; emissão de carteira meia passagem e sênior; emissão de RG; e emissão de Certidão de Nascimento. Além disso, a população ainda poderá contar com atendimentos de saúde. Serão disponibilizadas consultas médicas, exames e aplicação de vacinas.

A programação será marcada, ainda, por uma feira da diversidade, com a venda de diversos produtos, que será montada no espaço das 8h às 17h. Ao longo do dia, haverá desfiles de moda, além da apresentação dos cantores Gutt Batidão e da cantora trans Amandha Cristhyna. A programação do “Arraial de Todos os Santos” também contará com a exibição de programas da TV e Rádio Cultura transmitidos diretamente do Centur.

A ação é organizada em parceria com a Fundação Cultural do Pará (FCP), a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), a Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), vinculada à Prefeitura de Belém, e o Governo do Estado.

Confira a programação cultural completa:

8 às 17h: Feira da Diversidade

8h às 10h: Programa Conexão (Rádio Cultura)

10h: Desfile de Moda Estilista Alcimara Braga

11h: Desfile - Estilista Herculano Silva

12h às 14h: Programa Balaio (Rádio Cultura)

14 às 16h: Programa Sem Censura (TV Cultura)

16h: apresentação de Gutt Batidão

16:30h: apresentação de Amandha Cristhyna

17h - Encerramento da programação do dia

Serviço

Ação em alusão ao dia Dia do Orgulho LGBTQIA+ da ONG Arte pela Vida

Data: 28/06 (quarta-feira)

Horário: das 8h às 17h

Local: Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), localizada na avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro de Nazaré