Dia do Homem: sessão de massagem para os colaboradores marca programação no Grupo Liberal

Nesta quinta-feira (13), O Grupo Liberal encerrou a programação de dois dias em celebração ao Dia do Homem, que é comemorado no próximo sábado (15). Nesta quinta, no auditório do Bloco B da sede de O Liberal no bairro do Marco, em Belém, foi oferecida sessão de massagem para os colaboradores. Foram dois turnos: das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A programação encerrou às 16h com sorteio de brindes aos colaboradores, no Hall da Entrada. Entre os prêmios, estavam um fone de ouvido, boné, mochila e caixa de som. A iniciativa é do departamento de Recursos Humanos (RH) e do setor de Marketing e teve parceria com a Estação Cosméticos, academia Mega Training e pela empresa Fisiotech.

A massagista Lana Márcia Pinheiro, de 28 anos, conta que a programação é importante para combater o estresse diário e visa trazer benefícios para o trabalhador, como o bem-estar e o relaxamento. "A gente visa combater o estresse, a ansiedade, o sedentarismo e atende quem tem problemas de dores de coluna, nas pernas, mãos ou pés. Isso traz um benefício para a saúde, pois, geralmente, tem pessoas que chegam com estresse, e a massagem é maravilhosa para lidar com esses problemas. Traz a sensação de relaxamento para os próprios funcionários", contou.

Lana trabalha há seis anos como massagista e acrescentou que o seu trabalho já beneficiou vários trabalhadores de outros locais. "Nós também temos parcerias com outros órgãos. Nós visamos combater tudo que é danoso, e nós proporcionamos massagem para as pessoas de forma gratuita, pois os trabalhadores não vão precisar estar se deslocando do trabalho para realizar o procedimento ou pagar pelo serviço", disse.

"É muito bom, porque, às vezes, a gente fica muito estressado e aproveitamos essa oportunidade porque é muito bom receber essas ações, nos sentimos bastante aliviados para o dia-a-dia", disse João Ribeiro, 51 anos, da área de Infraestrutura. Ele contou que também participou das ações feitas na última quarta-feira (12). "Eu já participei de outras ações realizadas pela empresa, ontem (12. Teve o corte de cabelo e aproveitei. Teve muita gente, foi muito bom. Hoje foi dia de relaxar", brincou João.

