Dia do Feirante: trabalhadores do Ver-o-Peso recebem ação de saúde e cidadania nesta sexta

Uma ação de saúde e cidadania, em comemoração ao Dia do Feirante, será realizada na próxima sexta-feira (25), no Complexo do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, em Belém. As atividades terão início às 8h e beneficiarão tanto os feirantes quanto os visitantes do local. A iniciativa é promovida pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Polícia Civil e o Instituto Ver-o-Peso.

A ação contará com uma carreta do projeto TerPaz Itinerante, proporcionando atendimentos de saúde essenciais, além de informações sobre práticas saudáveis, como consultas médicas com clínico geral e ginecologista. Também haverá atendimento de enfermagem com aferição de pressão arterial, glicemia, temperatura e saturação; palestras sobre higiene bucal; regulação; testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C; e avaliação nutricional e farmácia.

Outro serviço ofertado será a emissão gratuita de Registro Geral (RG). Durante a ação, também serão entregues benefícios aos feirantes, como a entrega de 30 fogões, 100 cheques do programa “Sua Casa” da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) e equipamentos de açaí para feirantes já cadastrados.

A data

O Dia do Feirante é uma data dedicada a homenagear e reconhecer a importância dos profissionais que trabalham nas feiras livres e mercados populares. Essa celebração visa destacar o papel fundamental que os feirantes desempenham na economia, cultura e vida social das comunidades em que atuam.

Serviço

Ação em homenagem ao Dia do Feirante

Data: 25/08 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 13h

Local: Ver-o-Peso, na avenida Boulevard Castilhos França, bairro da Campina