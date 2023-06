Dia de São Pedro e São Paulo: confira como será a programação dos dois santos juninos em Belém

Encerrando as festividades dos santos juninos na capital paraense, a Arquidiocese de Belém celebra o Dia de São Pedro e São Paulo nesta quinta-feira (29). São Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica, padroeiro dos pescadores e protetor das viúvas. Já São Paulo é conhecido como o grande evangelizador e padroeiro da imprensa, dos escritores e dos editores.

Na Arquidiocese de Belém, as festividades dedicadas a esses santos são realizadas na Paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá; na Paróquia São Pedro Pescador, em Mosqueiro; e na Paróquia Sant'Ana da Campina.

Guamá

Na Paróquia São Pedro e São Paulo (Rua Barão de Igarapé Miri, 430, Guamá), a festividade será até o dia 3 de julho, com o tema "São Pedro e São Paulo, apóstolos por vocação: graça e missão". O evento conta com o Terço da Alvorada às 6h, novena às 18h, missa às 19h e programação cultural a partir das 20h30.

Na quinta-feira (29), dia dos padroeiros, a programação terá início às 6h com o Terço da Alvorada e, ao meio-dia, será realizada a tradicional missa e bênção das chaves, presididas pelo Pároco Padre Adailson Oliveira da Silva. Pela tarde, às 17h, será realizada a procissão com as imagens de São Pedro e São Paulo

O trajeto da procissão será o seguinte: saindo da paróquia na Rua Barão de Igarapé Miri, passando pela Rua Liberato de Castro, Passagem 3 de outubro, Rua 25 de Junho, Passagem Sururina, Rua Silva Castro, Barão de Mamoré, Barão de Igarapé Miri, retornando para a paróquia. Na chegada da procissão, haverá a Santa Missa presidida pelo Pároco Padre Adailson Oliveira da Silva, seguida de programação cultural.

Mosqueiro

Na Paróquia de São Pedro Pescador (Rodovia BL13, nº 100, Baía do Sol - Mosqueiro), a festividade será no dia 2 de julho, com o tema "Uma Igreja Sinodal". Na quinta-feira (29), a programação terá início às 8h (de acordo com a maré) com a tradicional Procissão Fluvial, saindo da Capela São Sebastião em direção à Baía do Sol, na Comunidade Divino Espírito Santo.

Pela noite, às 18h, será realizada a a procissão das Chaves, saindo da Capela Divino Espírito Santo em direção à Igreja Matriz de São Pedro Pescador. Na chegada da procissão, haverá a missa solene com bênção das chaves, presidida pelo Pároco Padre Joseildo Zeferino da Silva.

Campina

Na Paróquia Sant'Ana da Campina (Rua Padre Prudêncio, 95, Praça Maranhão), a festividade tem como tema "Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança". No dia de São Pedro (29), a programação contará com missa às 12h e às 17h, seguida de arraial com venda de comidas típicas.

Dia do Papa

Também no dia 29 de junho, a Igreja Católica de todo mundo celebra o Dia do Papa. No Brasil, quando a data cai durante a semana, é transferida para o domingo mais próximo, neste caso, dia 2 de julho. Nesta celebração é realizado o Óbolo de São Pedro, que é a ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo Padre. As doações são usadas em obras eclesiais, trabalhos humanitários e de promoção social, atividades da Santa Sé, dioceses, institutos religiosos e fiéis em graves dificuldades.