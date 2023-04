Dia de Santo Expedido, padroeiro das causas urgentes, é comemorado no Corpo de Bombeiros, em Belém

Uma programação na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na avenida Júlio César, em Belém, marca o Dia de Santo Expedito, padroeiro das causas urgentes, dos militares, dos estudantes e dos viajantes. Ao longo do dia, integrantes da corporação e da comunidade participam de celebrações e de uma procissão em homenagem ao santo no começo da noite desta quarta-feira, na própria sede do Comando.

O capelão do Corpo de Bombeiros, coronel Emanuel Duarte, diácono permanente da Arquidiocese Militar do Brasil, preside a festividade. "Santo Exedito foi um militar (romano) que durante muito tempo esteve entre aqueles que perseguiram os cristãos, mas quando ele conheceu o Cristianismo se apaixonou; ele se questionou sobre a razão de perseguir os cristãos que só faziam coisas boas, amavam, perdoavam, e começou a se apaixonar por esse Jesus Cristo que tocava todos os corações e decidiu buscar para ele", ressaltou.

"E teve uma conversão imediata; conta a história que quando ele decidiu se converter a Jesus apareceu um corvo mandado pela Demônio para dizer "deixa para amanhã", mas ele levantou a Cruz e disse "Não, hoje, a minha conversão é hoje; por isso, ele se tornou o santo das causas urgentes; ele abriu mão de tudo do poder, da riqueza, da autoridade, para ser um homem de Jesus", enfatizou o capelão Emanuel Duarte.

Então, Santo Agostinho deixou o exemplo de fé ao trocar o que o mundo pode dar par buscar a palavra de Deus. No Corpo de Bombeiros Militar, quando Emanuel Duarte chegou na Capelania não havia um padroeiro oficial; ele conhecia a história de Santo Expedito e levou ao arcebispo militar da época, dom Geraldo Ávila, a proposta de criar essa devoção. O arcebispo aprovou a ideia e a abençoou, e, então, Santo Expedito tornou-se o padroeiro oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

A igreja na sede do Comando da corporação completa 15 anos de fundação, após ter sido inaugurada por dom Orani Tempesta, ex-arcebispo metropolitano de Belém. "Mas a nossa devoção começou em 2001, quando a Capelania do Corpo de Bombeiros se tornou Capelania de Santo Expedito", observou Emanuel Duarte.

Festividade

Nesta quarta-feira, ocorreu a celebração da Palavra às 8 horas; outro momento litúrgico às 12 horas; às 19 horas, será celebrada misssa de encerramento da festividade, seguida pela procissão dos fiéis. "Devemos seguir o exemplo de Santo Expedito; o Corpo de Bombeiros tem como lema "Vidas por Vidas", ou seja, dar a vida para salvar o outro; Santo Expedito abriu mão da sua própria vida pela sua própria salvação, pelo outro", assinalou o capelão Emanuel.

Santo Expedito; padroeiro das causas urgentes (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

Uma das devotas de Santo Expedito na programação no Corpo de Bombeiros é a Síndia Azevedo, odontóloga, moradora do bairo Parque Verde. Ela contou que conheceu Santo Expedito por intermédio do diácono Emanuel quando celebrava as adorações na Capela de Lourdes, no começo da construção da igreja nos Bombeiros. Ela foi para a inauguração da igreja e "quando cheguei aqui eu me apaixonei pela história de Santo Expedito e me tornei devota".

Síndia contou que, dois anos depois, adoeceu, mas, como relatou, por intercessão do santo e permanência na igreja, foi curada. Os médicos diziam que ela poderia estar, então, com câncer. Ela submeteu-se a uma cirurgia, e foi revelado um tumor benigno. Depois, foi diagnosticada com lúpus, fez tratamento por dois anos e em avaliação em São Paulo descobriu-se que estava curada da doença. "O próprio médico me falou que era um milagre, porque não tem cura para lúpus".