Dia de Santo Antônio: divindade é festejada como Exú e Ogum Xoroquê nos terreiros

“Santo Antônio de batalha, faz de mim batalhador. Corre e gira, Santo Antônio, Tranca Rua e Marabô”. Os versos do ponto cantado em religiões de matriz africana mostram que o Dia de Santo Antônio não é festejado só na Igreja Católica. Em algumas tradições do candomblé e da umbanda, 13 de junho é dia de festejar os Orixás Exú e Ogum Xoroquê, divindades consideradas Senhores dos Caminhos. Enquanto no cristianismo, as simpatias são ligadas ao amor, na fé afrorreligiosa, o dia é de pedir por trabalho, saúde e abertura de caminhos.

O Pai Lucas Irain, sacerdote do Teucy Ilê Ase Oyá Egunitá Mansu Manso Bando Keke Bisneta, terreiro localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém, explica a tradição de relacionar Santo Antônio a Exú e Ogum Xoroquê, iniciada pelos negros escravizados trazidos ao Brasil a partir do século 16.

“O sincretismo religioso veio com o objetivo de manter as tradições africanas vivas, então os escravos buscavam a história do santo católico e as aproximavam das características do Orixá. E Santo Antônio, na tradição cristã, é um peregrino, ele anda por tudo quanto é lugar, da mesma forma que Exú é o Senhor dos Caminhos, assim como Ogum Xoroquê. Ou seja, quando Ogum está do lado de Exú, significa que os dois irmãos estão trabalhando juntos. Por este motivo, os dois Orixás são sincretizados com Santo Antônio”, diz a liderança.

Para os afrorreligiosos, esta terça-feira é dia de festa. O Teucy realiza mais uma edição da Festa de Santo Antônio no Caminho de Ogum, celebração a Ogum Xoroquê que ocorre há 76 anos em Ananindeua. Já no Abassá Afro Brasileiro Hia Ixi Kavungo, terreiro de candomblé angola, no bairro do Reduto, em Belém, a festa é para os Guardiões da Casa, Exú Caveira e a Pombogira Sete Saias.

“Nossos festejos para os Exús acontecem no Dia de Santo Antônio. Neste dia, realizamos oferenda e nossa festa em agradecimento aos Exús da Casa. É Exú que abre os caminhos, é Ele que nos leva ao trabalho, para conquistar dinheiro e também é curador. Inclusive, em vida, Exú Caveira era um médico”, conta o Pai Sérgio Kavungo.

Quem é Ogum Xoroquê?

De acordo com o Pai Lucas Irain, Ogum é o Orixá da tecnologia e da guerra, o guerreiro da paz, o lado da batalha que luta pelo bem e sem perder soldados. A divindade é relacionada aos elementos ferro, metal e aço. Xoroque é a qualidade de Ogum, de quando o elemento ferro se transforma ao entrar em contato com o fogo.

“Seus filhos, na grande maioria das vezes, trazem características de pessoas ímpares, um líder nato, alegre, leal, amigo e trabalhador. Já o que podemos chamar de ‘lado negativo’, seria a prevalência da ira, acompanhada da impulsividade, principalmente diante de injustiças. Ser filho desse Orixá pode ser considerado uma honra, pois eles trazem a missão de proteger os inocentes e ser um exemplo a se seguir”, explica o sacerdote.

Quem é Exú?

Ainda segundo o religioso, Exú é um Orixá, uma energia, que representa o movimento. “O primeiro passo, o primeiro pensamento, a comunicação, essa racionalização humana que nos impulsiona a tomar as decisões. Agora, as decisões positivas e negativas vêm da gente, do nosso livre arbítrio. Mas, o que nos faz pensar, o que nos motiva, o que nos impulsiona, isso é Exú. É complexo”, destaca Pai Lucas.

Serviço

Ananindeua

Festa de Santo Antônio no Caminho de Ogum

Rua Pai Ayrton Soeiro, nº 86 - Coqueiro (Ananindeua)

Horário: a partir das 20h

Belém

Festa de Exú Caveira e Pombogira Sete Saias

Rua Gaspar Vianna, nº 1158 - Reduto

Horário: a partir das 18h

Ambas as programações são abertas ao público.