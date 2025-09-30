Dia de Santa Teresinha terá programação especial na Grande Belém; confira

A Arquidiocese de Belém celebra quarta-feira (1º) o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões e doutora da Igreja, com uma programação intensa na capital paraense, além de Ananindeua e Benevides. As homenagens incluem missas, procissões e bênção das rosas, com a participação de bispos e arcebispos como Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém; Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano; e Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar, além de outros padres convidados.

Jurunas

Na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Av. Roberto Camelier, 808), a festividade segue até o próximo dia 5 de outubro, domingo, com o tema “Com Santa Teresinha somos peregrinos da esperança”. Durante o período, há missas às 6h30 e às 19h, além de programação cultural todas as noites.

No dia da padroeira, a igreja ficará aberta o dia inteiro. Às 7h, haverá missa com bênção das rosas presidida pelo padre André Teles, de Mosqueiro. Às 10h, Dom Raimundo Possidônio, bispo de Bragança, celebra a missa, segui​da do padre Aler Anderson às 12h. Às 16h, a celebração será presidida pelo padre Roberto Henrique, e às 19h, pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. O encerramento da festividade será no dia 5, às 18h30, presidida por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém.

Souza

Na Paróquia Santa Teresinha da Amazônia (Conj. Império Amazônico), a programação, iniciada em 22 de setembro, se encerra nesta quarta-feira (1º), com o tema “Peregrinos da Esperança, serei o amor”. Diariamente, ocorre novena e missa às 19h, além de atividades culturais. No dia de Santa Teresinha, haverá procissão às 19h, seguida de missa com bênção das rosas, presidida pelo pároco, padre Gabriel Paes.

Tenoné

Na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Conj. Santa Helena Coutinho), a festividade segue até esta quarta-feira (1º), com o tema “Santa Teresinha e os Santos: sinal de esperança no céu”. Nesta quarta, às 12h, Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar, preside a missa. Também haverá celebração às 19h, ambas com a presença da relíquia de Santa Teresinha.

Águas Lindas

Na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Rua Recife, 551, Ananindeua), a programação segue até esta quarta (1º), com o tema “A esperança é como um raio de sol que ilumina o caminho da vida​". Haverá o terço e novena às 18h30, seguidos de missa às 19h30 celebrada por Dom Julio Endi Akamine. Na data da festa, haverá procissão às 18h, saindo do Parque das Águas, seguida de missa solene.

Benevides

No Carmelo Santa Teresinha (Av. José de Oliveira França, s/n, em Benevides), local de grande devoção, a Santa Missa Solene será presidida às 6h30 desta quarta (1º) pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, com a presença das monjas carmelitas e dos devotos.