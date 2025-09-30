Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia de Santa Teresinha terá programação especial na Grande Belém; confira

As homenagens incluem missas, procissões e bênção das rosas

O Liberal
fonte

Dia de Santa Teresinha terá programação especial na Grande Belém. (Reprodução)

A Arquidiocese de Belém celebra quarta-feira (1º) o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões e doutora da Igreja, com uma programação intensa na capital paraense, além de Ananindeua e Benevides. As homenagens incluem missas, procissões e bênção das rosas, com a participação de bispos e arcebispos como Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém; Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano; e Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar, além de outros padres convidados.

Jurunas

Na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Av. Roberto Camelier, 808), a festividade segue até o próximo dia 5 de outubro, domingo, com o tema “Com Santa Teresinha somos peregrinos da esperança”. Durante o período, há missas às 6h30 e às 19h, além de programação cultural todas as noites.

VEJA MAIS

image 47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio reúne fiéis em procissão no bairro do Coqueiro
Procissão percorre 4,6 km com homenagens e promessas; festividade terá programação religiosa e cultural

image Frei Gilson confirma encerramento da Vigília de São Miguel no Mangueirão
O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2026

No dia da padroeira, a igreja ficará aberta o dia inteiro. Às 7h, haverá missa com bênção das rosas presidida pelo padre André Teles, de Mosqueiro. Às 10h, Dom Raimundo Possidônio, bispo de Bragança, celebra a missa, segui​da do padre Aler Anderson às 12h. Às 16h, a celebração será presidida pelo padre Roberto Henrique, e às 19h, pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. O encerramento da festividade será no dia 5, às 18h30, presidida por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém.

Souza

Na Paróquia Santa Teresinha da Amazônia (Conj. Império Amazônico), a programação, iniciada em 22 de setembro, se encerra nesta quarta-feira (1º), com o tema “Peregrinos da Esperança, serei o amor”. Diariamente, ocorre novena e missa às 19h, além de atividades culturais. No dia de Santa Teresinha, haverá procissão às 19h, seguida de missa com bênção das rosas, presidida pelo pároco, padre Gabriel Paes.

Tenoné

Na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Conj. Santa Helena Coutinho), a festividade segue até esta quarta-feira (1º), com o tema “Santa Teresinha e os Santos: sinal de esperança no céu”. Nesta quarta, às 12h, Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar, preside a missa. Também haverá celebração às 19h, ambas com a presença da relíquia de Santa Teresinha.

Águas Lindas

Na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Rua Recife, 551, Ananindeua), a programação segue até esta quarta (1º), com o tema “A esperança é como um raio de sol que ilumina o caminho da vida​". Haverá o terço e novena às 18h30, seguidos de missa às 19h30 celebrada por Dom Julio Endi Akamine. Na data da festa, haverá procissão às 18h, saindo do Parque das Águas, seguida de missa solene.

Benevides

No Carmelo Santa Teresinha (Av. José de Oliveira França, s/n, em Benevides), local de grande devoção, a Santa Missa Solene será presidida às 6h30 desta quarta (1º) pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, com a presença das monjas carmelitas e dos devotos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia de Santa Teresinha terá programação especial na Grande Belém; confira
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AUTO DO CÍRIO

Auto do Círio é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

A votação foi aprovada nesta terça (30), em Santarém, após votação entre…

30.09.25 19h36

BELÉM 

Grupo Liberal celebra o dia do jornaleiro com homenagens e brindes

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes.

30.09.25 13h46

COP30

Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

O discurso foi feito nesta segunda (29) preparado para a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) 2025

29.09.25 20h38

BELÉM

Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica

28.09.25 7h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda