Dia D de Combate à Dengue terá mobilização e vacinação contra a doença em Belém

O Dia D de Combate à Dengue, Zika e Chikungunya ocorrerá neste sábado (08) em Belém. A programação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) contará com uma série de ações pela capital paraense. As três doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. As equipes da secretaria estarão por diversos pontos da cidade com atividades educativas, distribuição de material informativo e orientação à população sobre medidas simples e eficazes de prevenção. A Sesma prepara uma ação de vacinação no sábado no Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas, das 8h às 12h.

Na comparação dos últimos dois anos, Belém conseguiu reduzir os casos de dengue em 59%. Em 2024, foram registrados 2.077 casos da doença. Já em 2025, até setembro, o número caiu para 792 confirmações depois da adoção de uma série de medidas planejadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), com base em inteligência geoespacial, capacitação técnica das equipes e instalação de mais de 4.500 Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDLs), em toda a cidade. As EDLs são conhecidas como armadilhas dos mosquitos.

A tecnologia, validada pela Fiocruz-AM, atua de forma inovadora: o próprio mosquito leva o larvicida para outros criadouros, interrompendo o ciclo reprodutivo e reduzindo a presença do vetor em áreas críticas. A medida é tática, baseada em evidências e que contribui para combater o mosquito da dengue.

Junto com o EDLs foram desenvolvidas estratégias para diminuir a quantidade de casos de dengue e a reprodução do Aedes aegypti. As áreas de maior vulnerabilidade foram mapeadas com base em dados epidemiológicos de anos anteriores, o que permitiu, para as ações deflagradas em 2025, priorizar bairros críticos e locais estratégicos.

PARQUE DA CIDADE – Durante a Conferência do Clima da ONU (COP 30), a Prefeitura de Belém, em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Pará (UFPA), farão a proteção sanitária do Parque da Cidade com a instalação de 119 Estações Disseminadoras de Larvicidas.

A ação estratégica foi realizada pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na última quarta-feira (05), e representa mais um passo para o controle das arboviroses na capital da Amazônia. O trabalho contou com uma força-tarefa de mais de 20 Agentes de Combate a Endemias (ACEs), que mapearam e distribuíram os equipamentos.

“As nossas equipes agem primeiro onde os dados apontam maior risco. A instalação das armadilhas no Parque da Cidade é um exemplo disso. Estamos garantindo um ambiente mais seguro para os visitantes e para a população de Belém durante a COP 30”, explica Moisés Batista da Silva, professor e pesquisador do ICB/UFPA (Universidade Federal do Pará), que acompanhou toda a ação da equipe da vigilância.

A soma de tecnologia, planejamento e ação territorial consolidou o chamado “Modelo Belém de enfrentamento ao Aedes aegypti“. A experiência virou referência nacional, uma vez que unifica inovação, eficiência e economia de recursos públicos, liberando leitos e equipes do SUS para outras demandas da população.

O modelo, desenvolvido em parceria com a UFPA, tem como base a vigilância de precisão: dados em tempo real, atuação territorial e monitoramento contínuo de focos. Essa combinação tem transformado a maneira como a capital enfrenta as arboviroses (dengue, zika e chikungunya).