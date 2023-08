Dia D da Multivacinação: imunizantes contra febre amarela e influenza são os mais procurados na RMB

Os 144 municípios do Pará receberam o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação neste sábado (19). Equipes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) estão presentes nas cidades e programando ações de vacinação em vários pontos da Região Metropolitana de Belém (RMB). Somente na capital, 48 pontos de saúdes estiveram abertos para receber a população.

Neste domingo (20), será disponibilizado um posto de vacinação na Praça da República, em Belém, de 8h às 12h. A Campanha tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com vacinas atrasadas. Serão disponibilizadas vacinas contra poliomielite, sarampo, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, hepatite B, entre outras.

Em uma unidade de imunização instalada pela Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, localizado em um supermercado da BR-316, mais de 200 pessoas já foram vacinadas. O público mais presente na procura são as crianças de 03 a 14 anos, segundo a enfermeira Hamanda Silveira. "Estamos esperando esse público alvo para atualizarmos as cadernetas de vacinação", disse. De acordo com ela, os imunizantes mais procurados são contra febre amarela e Influenza.

O secretário de Saúde Rômulo Rodovalho explica que os municípios estão mobilizados para ampliar o número de postos de vacinação com o objetivo de dar um salto no número de crianças e adolescentes vacinados. "A Sespa sempre atua dando suporte e expandindo os números de postos de vacinação para que ninguém fique de fora”.

De férias no trabalho, a técnica de enfermagem Denize Oliveira levou os filhos para atualizar o calendário vacinal. "Fiquei sabendo da campanha pelas redes sociais e viemos nos imunizar, eu e meus dois filhos", disse.

Vacinas

Os 144 municípios estão abastecidos com as seguintes vacinas: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Pentavalente; Tetravalente; Tríplice Viral; Tetraviral; DTP; Poliomielite; Poliomielite Oral; Rotavírus Humano; Pneumocócica; Meningocócica C; Meningocócica ACWY; HPV; dT e Febre Amarela. Além das vacinas para crianças e adolescentes, a campanha disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e dT.