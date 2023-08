Detran orienta condutores sobre mudanças no trânsito durante Cúpula da Amazônia

Vias do entorno do Hangar Convenções & Feiras da Amazônia passarão por mudanças nesta terça (8) e quarta-feira (9), em Belém. O motivo, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), é para organizar o trânsito e manter a segurança viária em decorrência da Cúpula da Amazônia, que acontecerá nestes dias no Hangar.

Somente os motoristas credenciados e moradores da área com identificação terão acesso ao perímetro do Hangar. Para evitar a entrada de condutores não autorizados, agentes do DETRAN vão realizar bloqueios em algumas vias do entorno.

Para garantir a fluidez, agentes de trânsito estarão posicionados no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Travessa Lomas Valentina. Neste ponto, os agentes orientarão os condutores a seguirem por rotas alternativas, como a Avenida Almirante Barroso.

“As mudanças realizadas durante os dias de evento são necessárias para garantir a fluidez na capital. Além disso, as equipes de agentes estarão nas ruas de prontidão para orientar o público de Belém e de fora sobre as rotas mais adequadas. Reforçamos a mensagem mais importante, em qualquer situação: prudência e atenção ao volante”, destacou o Diretor Técnico Operacional do Detran, Bento Gouveia.

Pontos de Bloqueio

Ao lado do Evento, a Avenida Brigadeiro Protásio estará interditada no trecho entre as Avenidas Júlio César e Dr. Freitas.

A Avenida Dr. Freitas terá trânsito restrito entre a Avenida Almirante Barroso e a Travessa Visconde de Inhaúma.