Desfile cívico-militar vai reunir mais de 4 mil militares, neste sábado (7)

O Desfile Cívico-Militar que será realizado neste sábado, 7 de setembro, na avenida Presidente Vargas, em Belém, marca as celebrações pelos 202 anos da Independência do Brasil na capital paraense. O evento terá início às 9h e tem duração prevista de três horas, sob a coordenação do governo estadual com o apoio da Marinha do Brasil.

O evento vai reunir mais de 4.500 pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.

A abertura do desfile ficará por conta da Marinha do Brasil, que estará presente com 433 militares de quatro companhias da Força e mais a Banda de Fuzileiros Navais do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. A Marinha também vai apresentar viaturas e embarcações utilizadas em ações de fiscalização do tráfego aquaviário, de operações ribeirinhas, de assistência social e de salvaguarda da vida humana no mar.

Exército

Será representado por 968 militares e, ainda, por 400 alunos do Colégio Militar de Belém (CMBel). O público também vai poder ver o desfile de 14 viaturas do Exército, entre elas, 6 motocicletas de combate, 1 obuseiro e 1 morteiro pesado, conhecidos popularmente como "canhão", além de dois blindados Guarani, de transporte de pessoal; uma embarcação de combate Guardian, viaturas especializadas de comunicação, controle e manutenção e viaturas logísticas de suprimento.

Força Aérea

A Força Aérea se fará presente com 483 militares da tropa da guarnição de aeronáutica de Belém, representando nove organizações militares e dois esquadrões aéreos que realizam missões de defesa, transporte, busca e salvamento, patrulha marítima e evacuação aeromédica.

Polícia Militar do Pará

Segunda corporação mais antiga do Brasil, a Polícia Militar do Pará vai levar para a avenida Presidente Vargas 426 integrantes dos grupamentos a pé, motorizado e da cavalaria, além de 32 viaturas e da banda de música da corporação.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Ao todo, 302 integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará desfilarão neste 7 de Setembro, distribuídos em cinco pelotões que representam os esquadrões de salvamento, combate a incêndio, defesa civil e guarda-vidas, acompanhados de 10 viaturas utilizadas nas ações de resgate..

Polícia Civil

A Polícia Civil fará um desfile motorizado com 10 viaturas, entre elas um blindado, um veículo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e outro do acervo da polícia.

Guarda Municipal de Belém

Será representada no desfile por 223 guardas municipais, seguidos de 30 viaturas utilizadas pela GMB nas atividades de rotina.

Também vão participar outras instituições, como o Movimento Bandeirante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Defensoria Pública, a Cavalaria da PM, a Banda do Instituto Federal do Pará (IFPA), O Departamento de Estado de Trânsito (Detran), a Fundação Hemopa, o grupo Feras Motoclube, a Escola Madre Celeste, a Cruz Vermelha e a Igreja Assembleia de Deus.

A Secretaria de Segurança Pública (Segup) vai coordenar a interdição de vias e o ordenamento do trânsito no entorno da avenida Presidente Vargas.

Grito dos excluídos

A 30ª Edição do Grito dos Excluídos e Excluídas espera reunir mais de dez organizações sociais, entre pastorais, igrejas, movimentos, coletivos, associações, sindicatos e entidades para a tradicional caminhada que ocorre também no dia 7 de setembro e que, este ano, será no Boulevard Castilhos França. O intuito é chamar a atenção de autoridades e da população para o tema “Vida em primeiro lugar” e o lema “Todas as Formas de Vida Importam. Mas Quem se Importa?”. Este ano, a manifestação completa 30 anos de existência.