Defensoria Pública oficializa a união de mais de 70 casais

Na próxima segunda-feira (6), às 17h, cerca de 70 casais, heterossexuais e homoafetivos, irão participar de mais uma edição do casamento comunitário realizado pela Defensoria Pública do Pará, por meio da Diretoria Metropolitana. A cerimônia será realizada no Theatro da Paz. Os casais e os convidados precisarão apresentar a carteira de vacinação com pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19. Cada casal poderá levar até quatro convidados.

“Este é um evento realizado pela Defensoria para proporcionar aos assistidos a oportunidade de realizar o sonho do casamento, pois muitas vezes eles não têm condições de arcar com os custos de oficializar uma união civil no cartório. Isso faz parte da missão institucional da DPE, de dar acesso aos assistidos aos direitos de cidadania”, destaca a diretora metropolitana, defensora pública Luciana Filizzola.

O casamento comunitário é realizado anualmente com a finalidade de oferecer ao público hipossuficiente a oportunidade de oficializar a relação, pois a união civil é a melhor forma de assegurar os direitos em caso de separação, divórcio ou viuvez.

Para a dona de casa Eliana da Silva Cunha, essa será a oportunidade de realizar um grande sonho. “O meu marido e eu já estamos juntos há quatro anos, oficializar a nossa união era um sonho. No momento em que decidimos nos casar, essa oportunidade apareceu e nós não perdemos tempo e fomos atrás. Agradeço demais a Deus por termos conseguido, estou muito feliz”, comemorou.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)