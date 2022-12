Decoração natalina: confira algumas dicas de como decorar a sua casa para as festas de Natal com R$1

Árvore de Natal, guirlanda, arranjos de mesa, bolas e pisca-pisca coloridos são itens indispensáveis em uma decoração natalina. E com a proximidade da data festiva, aumenta a procura pelos produtos no centro comercial de Belém. Contudo, quem está com orçamento apertado e não tem como investir na ornamentação de casa para o Natal, a principal dica dos especialistas é aproveitar as promoções, pechinchar, ter paciência para pesquisar e reaproveitar itens de natais passados, com criatividade e sem gastar muito. Uma equipe do jornal e portal O Liberal foi até o comércio, acompanhada de um profissional em decoração, para conferir o que é possível fazer com, no máximo, R$100.

Decorador há 18 anos, Adriano Souza é especialista em criar o espírito natalino em ambientes internos e externo de residências através da ornamentação temática para essa época do ano. Com flores, luzes, laços e até isopor, o decorador garante que existem muitas possibilidades para fazer a decoração de casa, mesmo com a limitação de orçamento para maioria das pessoas. E a primeira dica é reaproveitar o que já se tem.

"A gente tem milhões de opções para decorar a casa com tema natalino, uma data tão importante para todos nós. Geralmente indico a minha cliente a reaproveitar o material que ela já tem em casa e a gente adaptar, ver o que podemos fazer para dar uma cara nova. Por exemplo, eu acho que todo mundo tem árvore de Natal em casa, se a pessoa está com orçamento baixo pra gastar, então tem que abrir os galhos da árvore e deixar bem aberto, colocar um pisca-pisca bem posicionado para não aparecer muito a fiação, e escolher um ponto da árvore e gastar esse valor de cem reais onde se pode comprar uma fita bem bonita, deixando os quatro cantos da fita caídos, uma flor bem bonita e fazer um arranjo pra colocar no topo da árvore. Não tem como errar nisso" afirma.

Adriano Souza, decorador há mais de 18 anos, garante que é possível fazer uma decoração de qualidade gastando pouco (Ivan Duarte / O Liberal)

Outra sugestão de Adriano é com relação às guirlandas e arranjos. "Com a guirlanda a gente consegue abrir e fazer um arranjo bem bonito para parte de cima ou na lateral, pra não ficar uma coisa muito certa. Sempre bom escolher um lado pra fazer a decoração. Já com os arranjos a gente pode reaproveitar o que já se tem em casa, aquele arranjo que a pessoa não gosta mais, que está pedindo por uma reciclagem. Então, a pessoa pode usar a folhagem desse arranjo, que geralmente é verde, compra um spray dourado, que se gasta uma base de R$18, e pinta a folhagem, depois é só comprar mais alguns elementos como bolas, ramo de flores, argila nova para base do arranjo e outros elementos que tem essa cara natalina."

Para o decorador, os elementos que não podem faltar na decoração de Natal são as bolas e as flores natalinas. E para que tudo caiba no orçamento, é importante aproveitar as promoções que realizadas nesse final de ano e nos produtos com desconto nas lojas de artigos de decoração. "Geralmente a gente vai mais para as flores porque dão mais volume no arranjo, elas são a base do arranjo. E como o Natal é em dezembro, as pessoas podem aproveitar as promoções de Black Friday em novembro para encontrar um material bom e de boa qualidade", destacou Adriano Souza.

O que fazer com R$100?

Durante a visita ao centro comercial de Belém, nesta quinta-feira (9), o decorador Adriano Souza produziu um arranjo de canto de mesa para O Liberal e deu o passo a passo de como montar a peça. A orientação é sempre começar a montagem posicionando a barra de argila em um prato ou outro suporte e encaixar o ramo mais alto, sem cortar o galho, atentando para a base do arranjo para ter a proporção e depois posicionar as flores, mesclando itens brilhosos, foscos e cores para que o arranjo possa ter forma.

Confira a lista de matérias e os valores de cada item:

2 flores douradas - R$ 19,96

2 flores vermelhas - R$ 17,80

1 flor vermelha e dourada - R$ 9,80

2 ramos dourados - R$ 19,60

1 ramo de dente de leão dourado - R$ 11,60

1 ramo com pinha - R$ 9,80

1 pacote de musgo - R$ 7,10

1 barra de argila - R$ 2,60

1m de esponja tubinho - R$ 1,70

Total: R$ 99,96