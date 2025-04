Data para o início da campanha de vacinação em escolas de Belém é alterada

A data para o início da ação que irá realizar a vacinação em instituições de ensino público de Belém foi alterada pela Prefeitura da capital paraense. O começo da imunização estava previsto para esta sexta-feira (25). Em nota enviada na noite desta quinta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) comunicou que “tão logo a nova data seja confirmada, ela será amplamente divulgada”.

“O que houve foi uma alteração na data inicialmente prevista para o início da ação, que estava marcada para esta sexta-feira, 25. No momento, uma nova data está sendo definida pela Superintendência da Primeira Infância de Belém, responsável pela coordenação da ação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma)”, informou a Sesma.

Vacinação

As campanhas que levam a vacinação para as escolas de Belém são realizadas em uma parceria entre Sesma, Semec e Superintendência da Primeira Infância. O intuito é ampliar a cobertura vacinal entre estudantes da rede pública. A prioridade são as crianças de 0 a 6 anos, faixa etária com os menores índices de cobertura vacinal na capital paraense.

Cuidados

A campanha segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que ampliou as ações de imunização nas escolas públicas em todo o Brasil. Em Belém, o desafio é alcançar as metas de cobertura e fortalecer o vínculo entre a comunidade escolar e as unidades de saúde da atenção primária.

Para isso, as equipes de saúde fazem uma busca ativa nas escolas, solicitando as carteiras de vacinação das crianças. A partir dessa verificação, é feito o agendamento da imunização, de acordo com a faixa etária e as vacinas em atraso. As enfermeiras olham o histórico de cada criança, verificam quais vacinas faltam e agendam a vacinação. A proposta é respeitar a idade e a caderneta de cada criança.