Crianças e adultos fazem festa por doces no Dia de São Cosme e Damião

Há 39 anos a aposentada Maria do Carmo Vilhena, 71, cumpre a promessa feita à São Cosme e Damião de distribuir doces para crianças do bairro da Pedreira. Uma fila gigantesca se forma todos os anos em frente ao seu ponto comercial, localizado na travessa Perebebuí, para a entrega das guloseimas.

Na tarde desta quarta-feira (27), as crianças ficaram eufóricas durante os preparativos para a distribuição dos doces. Maria do Carmo diz que a tradição começou em decorrência da gestação complicada de um dos filhos, Wadson Marinho, 39. Ele nasceu em agosto e, alguns dias depois, no mês de setembro - dia de São Cosme e Damião - Maria deu início à promessa.

"Eu tive muitas complicações durante a gestação dele e fiquei preocupada, por isso resolvi fazer a promessa. Assim que ele nasceu eu dei início a essa entrega de bombons e permaneço fazendo isso até hoje. Tudo isso é em gratidão pela vida dele", relata Maria do Carmo.

Com o passar dos anos, a procura das crianças e adultos aumentou e Maria do Carmo passou a receber a ajuda dos familiares para manter a tradição. "Hoje em dia os meus filhos me ajudam bastante, pois são muitas crianças que vêm aqui para pegar seus doces. Aqui já é um ponto certo deles", completa Maria.

Leidiane da Silva, 34, levou as duas filhas para pegar os bombons nesse dia de São Cosme e Damião, e conta que, além de ser um momento de prazer, por ver as crianças se deliciando com os doces, é também um momento de diversão. "Eu tenho quatro filhos, mas só trouxe duas, pois fica complicado trazer todos. Mas é muito bom poder ver essa descontração", comemora.

A adolescente Thamires Pinheiro, 13, levou uma mochila para abastecer com os doces coletados pelas ruas. Ela disse que saiu de casa por volta de 14h e já tinha o roteiro pronto. "Eu já sei os locais exatos, pois todos os anos eles fazem essa entrega. Eu quero chegar em casa com vários doces e comer por vários dias", diz a adolescente, que avisa: não pretende dividir o que conseguiu com seus irmãos.

Maria Vilhena mantém a tradição de distribuir bomboms há 39 anos (Cristino Martins- O Liberal)

Os Santos

Os Santos Cosme e Damião, que eram irmãos gêmeos, morreram por volta de 300 d.C. Crê-se que foram médicos, e sua santidade é atribuída pelo motivo de haverem exercido a medicina sem cobrar por isso, devotados na fé. Na Igreja Católica eles são celebrados no dia 26 de setembro, de acordo com o atual Calendário Litúrgico Romano do Rito Ordinário, e no dia 27 de setembro, pelo Calendário Litúrgico Romano do Rito Extraordinário. Nas religiões afro-brasileiras, onde são sincretizados como entidades infantis, também são festejados em 27 de setembro.

A festa no Brasil ocorre em 27 de setembro, nas religiões afro-brasileiras é neste dia que se celebra o orixá Ibeji, uma entidade infantil que costumeiramente é sincretizada com São Cosme e São Damião, com distribuição de saquinhos de doces às crianças.